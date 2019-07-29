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أخطرها فقر الدم اللاتنسجي .. اعرف أنواع وأسباب الأنيميا

الإثنين 29/يوليه/2019 - 04:30 م
انواع فقر الدم
انواع فقر الدم
رشا عوني
نسبة كبيرة من الكبار قبل الصغار يعانون من فقر الدم، المعروفة بـ " الأنيميا"، وهو حالة لا يوجد فيها ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لنقل الأكسجين الكافي إلى أنسجة الجسم، وبالتالي نشعر بالتعب والخمول.

وعادة ما يصاحب فقر الدم أعراض واضحة، مثل التعب والإرهاق المستمر، الدوخة، الوجه الشاحب، وسرعة ضربات القلب وآلام بالصدر.

وبحسب موقع mayoclinic إليك أهم الأسباب وراء فقر الدم " الأنيميا" كذلك أنواعه:

1- فقر الدم بسبب نقص الحديد:
و هذا هو النوع الأكثر شيوعا من فقر الدم في جميع أنحاء العالم، حيث يحتاج نخاع العظم إلى الحديد لصنع الهيموجلوبين، وبدون الحديد الكافي، لا يمكن لجسمك إنتاج كمية كافية من الهيموجلوبين لخلايا الدم الحمراء.


2- فقر الدم بسبب نقص الفيتامينات :
بالإضافة إلى الحديد، يحتاج جسمك إلى حمض الفوليك وفيتامين ب 12 لإنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء الصحية، والنظام الغذائي الذي يفتقر إلى هذه العناصر الغذائية الرئيسية الأخرى يمكن أن يسبب انخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء.

بالإضافة إلى ذلك، قد يستهلك بعض الأشخاص ما يكفي من B-12 ، لكن أجسامهم غير قادرة على معالجة الفيتامين، هذا يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم المعروف أيضا باسم فقر الدم الخبيث.

3- فقر الدم من الأمراض المزمنة:
 بعض الأمراض مثل السرطان وفيروس نقص المناعة البشرية ، الإيدز والتهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض الكلى ومرض كرون والأمراض الالتهابية المزمنة الأخرى - يمكن أن تتداخل مع إنتاج خلايا الدم الحمراء.

4- فقر الدم اللاتنسجي:
يحدث فقر الدم النادر الذي يهدد الحياة عندما لا ينتج جسمك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، وتشمل أسباب فقر الدم اللاتنسجي الالتهابات وبعض الأدوية وأمراض المناعة الذاتية والتعرض للمواد الكيميائية السامة.

5- فقر الدم المرتبط بمرض نخاع العظم:
 مجموعة متنوعة من الأمراض ، مثل سرطان الدم والتليف النخاعي ، يمكن أن تسبب فقر الدم عن طريق التأثير على إنتاج الدم في نخاع العظم، وتختلف آثار هذه الأنواع من السرطان والاضطرابات المشابهة للسرطان من خفيفة إلى مهددة للحياة.

6- فقر الدم الانحلالي:
 تتطور هذه المجموعة من الأنيميا عندما يتم تدمير خلايا الدم الحمراء بشكل أسرع من أن يحل محلها نخاع العظم، و بعض أمراض الدم تزيد من تدمير خلايا الدم الحمراء، يمكنك أن ترث فقر الدم الانحلالي ، أو يمكنك تطويره لاحقًا في الحياة.

7- فقر الدم المنجلي:
هذه الحالة الموروثة والخطيرة في بعض الأحيان هي فقر الدم الانحلالي الموروث، وهو ناتج عن شكل معيب من الهيموجلوبين يجبر خلايا الدم الحمراء على تحمل شكل هلال (منجل) غير طبيعي، و تموت خلايا الدم غير المنتظمة هذه قبل الأوان ، مما يؤدي إلى نقص مزمن في خلايا الدم الحمراء.

8- أنواع أخرى لفقر الدم :
هناك عدة أشكال أخرى من فقر الدم ، مثل الثلاسيميا وفقر الدم الملاريا.

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