لشرح التعليمات والمناسك.. محافظ قنا يلتقي بالمشرفين على حج الجمعيات

التقى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، بأعضاء لجنة الإشراف على حج الجمعيات الأهلية بقنا لعام 1440 هـ، وذلك بحضور حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا.



وبحسب بيان، الاثنين، أوضح "الهجان"، أنه جرى اختيار 9 مشرفين للإشراف على الحج لهذا العام وذلك بعد اجتيازهم للاختبارات التي جرى عقدها لهم، مشيرًا إلى أن المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي نظمت برنامجا تدريبيا بالقاهرة حضره جميع المشرفين على مستوى الجمهورية لشرح التعليمات العامة وتوضيح مناسك الحج، موجها المشرفين بضرورة تقديم جميع أوجه الرعاية للحجاج خلال السفر ذهابا وعودة وخلال مناسك الحج، لا سيما كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة منهم.



وذكر "الهجان"، بأنه من المقرر سفر الـ 386 حاجًا على فوجين الفوج الأول يوم 2 أغسطس والفوج الثاني يوم 4 اغسطس المقبل، متمنيا لهم حجا مبرورا والعودة بسلام إلى أرض الوطن، مطالبًا إياهم بالدعاء لمصر بدوام الأمن والرخاء.



من جانبه قال حسين الباز، إن المديرية عقدت 70 ندوة للمشرفين والحجاج ما بين ندوات دينية عن مناسك الحج وندوات صحية للتوعية بطرق الوقاية من الأمراض، وتعريفهم بالإرشادات الصحية استهدفت 386 حاجا ممن حصلوا على تأشيرة الحج من خلال القرعة التي أجرتها وزارة التضامن الاجتماعي وأعلنت عنها في أبريل الماضي.