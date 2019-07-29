ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لشرح التعليمات والمناسك.. محافظ قنا يلتقي بالمشرفين على حج الجمعيات

الإثنين 29/يوليه/2019 - 03:53 م
الهجان يلتقى بأعضاء
الهجان يلتقى بأعضاء لجنة الإشراف على حج الجمعيات بقنا
يوسف رجب
التقى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، بأعضاء لجنة الإشراف على حج الجمعيات الأهلية بقنا لعام 1440 هـ، وذلك بحضور حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا.

وبحسب بيان، الاثنين، أوضح "الهجان"، أنه جرى اختيار 9 مشرفين للإشراف على الحج لهذا العام وذلك بعد اجتيازهم للاختبارات التي جرى عقدها لهم، مشيرًا إلى أن المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي نظمت برنامجا تدريبيا بالقاهرة حضره جميع المشرفين على مستوى الجمهورية لشرح التعليمات العامة وتوضيح مناسك الحج، موجها المشرفين بضرورة تقديم جميع أوجه الرعاية للحجاج خلال السفر ذهابا وعودة وخلال مناسك الحج، لا سيما كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة منهم.

وذكر "الهجان"، بأنه من المقرر سفر الـ 386 حاجًا على فوجين الفوج الأول يوم 2 أغسطس والفوج الثاني يوم 4 اغسطس المقبل، متمنيا لهم حجا مبرورا والعودة بسلام إلى أرض الوطن، مطالبًا إياهم بالدعاء لمصر بدوام الأمن والرخاء.

من جانبه قال حسين الباز، إن المديرية عقدت 70 ندوة للمشرفين والحجاج ما بين ندوات دينية عن مناسك الحج وندوات صحية للتوعية بطرق الوقاية من الأمراض، وتعريفهم بالإرشادات الصحية استهدفت 386 حاجا ممن حصلوا على تأشيرة الحج من خلال القرعة التي أجرتها وزارة التضامن الاجتماعي وأعلنت عنها في أبريل الماضي.
لشرح التعليمات والمناسك.. محافظ قنا يلتقي بالمشرفين على حج الجمعيات
لشرح التعليمات والمناسك.. محافظ قنا يلتقي بالمشرفين على حج الجمعيات
لشرح التعليمات والمناسك.. محافظ قنا يلتقي بالمشرفين على حج الجمعيات

ترشيحاتنا

خبايا القصر.. من دفع ثمن زفاف الأميرين ويليام وهاري.. صحيفة بريطانية تكشف..صور

جاب بطولة وعرف الفولة.. محسن صالح يكشف عن رأيه فى مارتن لاسارتي

خبر صادم لـ وليد سليمان عقب تتويج الأهلي بدرع الدوري

تعليق مثير من رمضان صبحي بعد فوز الأهلي على الزمالك

دخل التاريخ.. الصحف التونسية تحتفي بـ علي معلول عقب تألقه مع الأهلي

تركيا تخطط للاستيلاء على حقول الغاز في رودس وكاستلوريزو في اليونان

أسرة عروس المنوفية ترفض تلقي العزاء.. وشقيقها: جوزها دبحها وهرب سليم.. ووالدها: بنتي عذراء .. فيديو وصور

لماذا غاب عادل إمام عن عزاء فاروق الفيشاوي.. اقرأ سر خلاف الزعيم والحاوي

بعد السقوط أمام الأهلي.. كهربا يوجه رسالة نارية لـ مجلس إدارة الزمالك

قرار عاجل من الزمالك بخصوص السقف المالي للاعبين الأجانب

لفتة إنسانية في عزاء فاروق الفيشاوي.. تعرف على سبب وقوف أبناء محمود عبد العزيز وسامي العدل قبل نجله أحمد بالمسجد

خبر صادم لـ وليد سليمان عقب تتويج الأهلي بدرع الدوري

فيديوجراف| التفاصيل الكاملة لمقتل عروس المنوفية

خطفها من الأهلي والزمالك .. صفقة جديدة فى بيراميدز

يقضي على الإنسان في 30 دقيقة.. معلومات لا تعرفها عن ثعبان الطريشة بعد ظهوره في التجمع الخامس

احنا اللى ضيعنا الدورى.. تصريحات نارية من أمير مرتضى فى ليلة سقوط الزمالك.. فيديو

يصغرها في السن.. هيفاء وهبي تثير الجدل من جديد مع مدير أعمالها..تفاصيل

الراحلون والوافدون.. تعرف على تقرير خالد جلال قبل الرحيل عن الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جولة في عش زوجية جاستين بيبر وهايلي بالدوين .. صور

بدء حصاد العنب بالأقصر.. متخصصون لجنى العناقيد ومراكز تعبئة أمريكية للتصدير.. شاهد

شعر أشقر وفستان أحمر منقوش.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في الساحل الشمالي