الغموض يسيطر.. هل يكون مجدي قفشة عربون الصلح بين الأهلى وبيراميدز.. تفاصيل

لا يزال انتقال محمد مجدى قفشة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية يشوبه بعض الغموض نتيجة التباطؤ الكبير فى الإعلان عن الصفقة بشكل رسمى.



وشهدت الأيام الماضية حالة من الجدل لدى الشارع الكروى المصرى بشأن مصير انتقال مجدى قفشة إلى الأهلى نتيجة الغموض الكبير فى إجراء إتمامها، خاصة بعد تعطلها رغم الإعلان عن اقترابها بشكل كبير للغاية، إلا أن حسمها بشكل فعلى ورسمى لم يتم حتى الآن.



وزدات الأمور غموضا بعد إعلان بيراميدز وجود عرض رسمى من قبل الزمالك لضم قفشة وهناك إتجاه قوى للموافقة عليه خاصة وأن الفرنسى ديسابر المدير الفنى للفريق يرغب فى رحيل اللاعب إلى الزمالك وليس الأهلى كونه يحتاج إلى إبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق الأبيض، والذى بات رحيله إلى بيراميدز مرتبطا برحيل قفشة إلى الزمالك "صفقة تبادلية".



وأصبح السؤال الأهم الآن داخل الشارع الكروى فى مصر هل يكون قفشة عربون الصلح الحقيقى بين الأهلى وبيراميدز بعد تأكيد مسئولى الأخير أن هناك رغبة فى تسوية كافة الخلافات مع مجلس الأحمر وعقد مجموعة من الصفقات المتبادلة وجاءت هذه التصريحات عن طريق المدير التنفيذى للنادى خلال مؤتمر تقديم " ديسابر " مديرا فنيا للفريق بعد خلافات بين الناديين على مدار الموسم الماضى.



وحتى الآن لم تترجم تصريحات المدير التنفيذى لبيراميدز إلى حقيقة على أرض الواقع خاصة وأن الأهلى تقدم بعرض رسمى لشراء قفشة مطالبا بتحديد الشروط المالية المطلوبة وسط رغبة حقيقة فى الحصول على اللاعب.



وأعلن الأهلى تعثر انتقال على جبر مدافع بيراميدز إلى القلعة الحمراء بسبب المبالغ المالية الضخمة التى يطلبها الفريق واللاعب.