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فن

فستان أخضر أظهر الحمل.. كريم فهمي برفقة زوجته فى الساحل الشمالى.. شاهد

الإثنين 29/يوليه/2019 - 03:50 م
صدى البلد
القسم الميدانى
نشرت دانيا البناوي زوجة الفنان كريم فهمي صورة علي حسابها الخاص على إنستجرام مع أصدقائها في الساحل الشمالي وهي ترتدي فستان فضفاض أخضر يظهر حملها الثالث في الشهر الثامن معلقة " في حب اللون الأخضر".

وتشارك دانيال البناوي صور حملها دائما مع زوجها كريم فهمي في السيارة معلقة "نحاول دائما الاستمتاع بأخر أيام الحمل". 

وجاءت التعليقات كما يلي: "بسم الله ما شاء الله... الله يحفظك" و " جميلة ما شا الله" و "ربنا يقومك بالسلامة".

ويذكر أن ولد الفنان كريم فهمي في مدينة القاهرة ودرس طب الأسنان بجامعة القاهرة، ودخل إلى عالم الفن بعد أن نجح بالاختبار الذي وضعه القائمين على صناعة مسلسل حكاية بنات لاختيار وجوه جديدة تقوم ببطولة.

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