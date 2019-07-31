الإفتاء: يجوز التصدق من مال مهنة الكوافير

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "أعمل في مجال الكوافير فهل يجوز لى التصدق بمال النمص الذي من ضمن أعمالي في هذه المهنة وهل يتقبله الله مني؟





وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن النمص هو الأخذ من شعر الحاجبين وتقوم به المرأة للمرأة ولا يجوز من الرجل للمرأة، وله أحوال يكون فيها جائز حينما تتجمل الزوجة لزوجها، وأجاز الفقهاء إزالة الشعر الزائد عن الجاجبين إذا كان كثيفا.



