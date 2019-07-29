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محافظات

الكشف على 800 حالة مرضية ضمن مبادرة نور حياة بالشرقية

الإثنين 29/يوليه/2019 - 04:46 م
مبادرة نور حياة بالشرقية
مبادرة نور حياة بالشرقية
محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 800 حالة مرضية من المواطنين الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة. 

وذلك بالتعاون بين صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان وقطاع الخدمات الطبية بالمستشفى العسكري بالسويس وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بمبني مجمع خدمات الأمومة والطفولة بمدينة الزقازيق فى إطار تنفيذ مبادرة " نور حياة " التي أطلقها رئيس الجمهورية، وتستهدف القضاء على مسببات العمى وفقد البصر.

أشاد المحافظ بالتعاون القائم بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تنفيذ المبادرات التي تستهدف تقديم خدمات طبية وعلاجية مجانية للمواطنين والأسر الأكثر احتياجًا وغير القادرين علي تحمل نفقات العلاج من خلال تنفيذ القوافل الطبية والوصول للأماكن الأكثر فقرًا واحتياجًا بنطاق المحافظة .

ومن جانبه أوضح محمد كمال حجاجي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، أنه تم الانتهاء من إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لعدد 800 مواطن تتضمن الكشف وتوزيع النظارات الطبية وإجراء عمليات المياه الزرقاء والبيضاء والجراحات المتوسطة بالمجان وتحويل جميع الحالات المحتاجة لاجراء عمليات جراحية بمستشفى القوات المسلحة بمدينة السويس لاستكمال الفحوصات المطلوبة وإجراءات تجهيزهم للعمليات الجراحية اللازمة لهم مجانًا.

وأضاف مدير مديرية التضامن الإجتماعي أنه تيسيرًا علي المواطنين المستفيدين من القافلة الطبية تم التنيسق مع الجمعيات الأهلية للمشاركة وتوفير وسائل نقل للحالات من وإلي محل إقامتهم وتوفير وجبات خفيفة وتوزيعها علي المرضي بالمجان.

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