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تركيا تخطط للاستيلاء على حقول الغاز في رودس وكاستلوريزو في اليونان

الإثنين 29/يوليه/2019 - 03:55 م
تركيا تخطط للاستيلاء
تركيا تخطط للاستيلاء على حقول الغاز في رودس وكاستلوريزو في ا
دعاء أبوهشيمة
تعتزم شركة البترول الحكومية التركية (ΤΡΑΟ) إجراء بحث علمي لتحديد مواقع الاحتياطيات المحتملة من الهيدروكربونات جنوب الجزر اليونانية رودس وكاستلوريزو في المستقبل القريب.

ووفقا لصحيفة "جريك ريبورتر" اليونانية، تقدمت الشركة التركية بطلب للقوات البحرية من أجل البدء في إجراء البحوث الزلزالية في المنطقة الواقعة جنوب رودس وكاستلوريزو، والتي تغطي مساحة من 28 إلى 29 خط الطول.

وعلاوة على ذلك، طلبت الشركة التركية توفير بحرية تركية بعد يوم 15 أغسطس.

وبدورها، ردت أثينا على هذه الخطط بأنها لن تقبل أي تحرك قد ينتهك الحقوق السيادية للبلاد، مثلما تفعل تركيا مع جمهورية قبرص.

وعلى الرغم من الانتخابات العامة، التي أجريت مؤخرا، في اليونان وتغيير الإدارات إلا أنها حافظت على أن تتخذ موقفا واضحا وقويا، باستخدام كل أشكال الاتصال الممكنة مع تركيا، كي تعرف أنقرة ما هي حدودها في المنطقة.

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