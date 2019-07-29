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طبيب نفسي يوضح فائدة البكاء على الصحة النفسية..فيديو

الإثنين 29/يوليه/2019 - 03:54 م
صدى البلد
آيات أحمد
أكد الدكتور أشرف حنفى، الطبيب النفسي، أن البكاء شئ صحى جدًا للفرد، قائلًا " اللى يقدر يبكي فليفعل"، لافتًا إلى أنه من الخطأ جدًا اعتقاد أن الرجل لا يجب عليه البكاء.

وأضاف حنفى فى مداخلة هاتفية ببرنامج " انبوكس" المذاع على فضائية " صدى البلد2"، أن البكاء يقلل التوتر ويقلل الاكتئاب ، مشيرًا إلى أن البكاء يعد تعبيرا عن المشاعر.

وتابع إن كبت المشاعر يؤدى إلى ضعف ضربات القلب والمناعة، ويشكل ضغوطا على الإنسان.

وأردف أن أن كل الأمراض النفسية منشأها الضغوطات النفسية والاكتئاب، موضحًا أن البكاء ليس علاجا ولكنه وسيلة للتعبير عن المشاعر والتنفيس عن الضغوطات.

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