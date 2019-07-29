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مؤتمرات بالسعودية لشرح الخطط الأمنية والمرورية خلال موسم الحج

الإثنين 29/يوليه/2019 - 03:56 م
السعودية: مؤتمرات
السعودية: مؤتمرات لشرح الخطط الأمنية والمرورية لموسم الحج
محمد شحتة
تنظم قيادة قوات أمن الحج بالأمن العام اعتبارًا من الغد, مؤتمرات إعلامية لشرح الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم حج هذا العام 1440هـ, وذلك بمقر الأمن العام في منى.

وأوضح مساعد قائد قوات أمن الحج للتوعية والإعلام العميد أحمد بن سعد الأحمدي أن المؤتمر الصحفي الأول سوف يسلط الضوء على الخطط العامة في الحج, بحضور قائد قوات أمن الحج وبعض القيادات الأمنية المعنية, مؤكدًا أن قيادة قوات أمن الحج دأبت على تنويع مصادر تعريف حجاج بيت الله الحرام بالخطط والتنظيمات ذات الصِّلة بأداء فريضة الحج بما يمكنهم من مساندة جهود إخوانهم رجال الأمن في تحقيق الأهداف المنشودة للمحافظة على أمنهم وسلامتهم وتيسير وتسهيل تنقلاتهم وأدائهم للنسك من خلال كافة وسائل الإعلام المتاحة والحسابات الأمنية للأمن العام والقطاعات الأمنية المساندة.

وبيّن العميد الأحمدي أن قيادة التوعية والإعلام بدعم من معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي وقائد قوات أمن الحج والعمرة اللواء سعيّد القرني استعدت جيدًا لهذا الموسم إعلاميًا وتوعيًا وكافة منسوبيها جاهزون على مدار الساعة لتقديم الخدمات الإعلامية والتوعوية عبر جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بهدف تقديم المضمون الأمني باحترافية.

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