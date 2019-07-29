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تعليم

جامعة المنيا تطلق قافلة أسنان فى قرية البرجاية

الإثنين 29/يوليه/2019 - 03:58 م
صدى البلد
أ ش أ
أطلقت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع كلية طب الأسنان بجامعة المنيا أولى القوافل الطبية التوعوية لقرية البرجاية التابعة للمحافظة، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "بقوة شبابها.. تحيا مصر" التي تُقام تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، وإشراف عام من الدكتور ياسر فتحي عميد كلية طب الأسنان.

وأوضح الدكتور "مصطفى عبد النبي" رئيس جامعة المنيا، أن هذه القوافل تُنظم في إطار فعاليات خطة الأنشطة الصيفية للجامعة هذا العام والتي تُقيمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع مكاتب رعاية الطلاب بالكليات والتي تضم في أحد محاورها محور الأنشطة المجتمعية لإبراز دور الجامعة في تنمية وخدمة المجتمع.

من جانبه أشار الدكتور "ياسر فتحي" عميد كلية طب الأسنان إلى أن القافلة بدأت أعمالها بقرية البرجاية التابعة للمحافظة وتَجُوب خدماتها تباعًا لقرى طوخ الخيل، ونزلة حسين، موضحا أن القافلة تضم أساتذة متخصصين في مجال طب الأسنان كما تضم طلاب الكلية للاستفادة من خبرات أساتذتهم باعتبار أن هذه القوافل فرصة لإكسابهم الخبرات العلمية والحياتية في علاج الأسنان، وبناء جيل من أطباء الأسنان لديه الرغبة في خدمة وطنه، وبث روح العمل التطوعي وخدمة المجتمع.

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