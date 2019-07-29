إزالة 51 حالة تعد بنطاق مدينة أسوان بإجمالي 16 ألفا و300 م 2.. صور

تابع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان أعمال الحملة المكبرة التى قامت بها الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان على مدار يومين لإزالة 51 حالة تعد على أراضى الدولة بنطاق المدينة بمساحة إجمالية 16 ألفا و 300 م2 عبارة أسوار ومبان بالطوب الأبيض.



ويأتي ذلك استمرارًا لجهود محافظة أسوان ضمن حملات الموجة الثالثة عشرة لإزالة جميع أشكال التعديات على الأراضى أملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .



ومن جانبه أكد العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان أن الحملة نجحت أمس في تنفيذ 25 قرار إزالة بحى الصداقة الجديدة وأيضًا خلف مشروع الإسكان المميز بحى جنوب بمساحة إجمالية 10 آلاف م2 .



وأشار إلى أن الحملة استكملت أعمالها اليوم بتنفيذ 15 قرار إزالة بمناطق الصداقة القديمة وخلف المنطقة الصناعية، بالإضافة إلى تنفيذ 11 قرار إزالة فورية بإجمالى مساحة 6 آلاف و300 م2 .



وقال إن الحملة شاركت فيها قوات أمنية بقيادة اللواء محمد خالد نائب مدير أمن أسوان واللواء محمد توفيق مساعد المدير ، بجانب رؤساء حى شرق وجنوب وحى الصداقة ، بجانب العاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدات المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات والأدوات المستخدمة فى الإزالة وهدم المبانى .