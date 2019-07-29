انتهى الأمر رسميا.. باتريس إيفرا يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن الفرنسي باتريس إيفرا، لاعب مانشستر يونايتد السابق، اعتزال لعب كرة القدم نهائيًا، بعد مسيرة دامت 21 عامًا.



وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن إيفرا أعلن اعتزاله كرة القدم، قائلًا: "لقد انتهى الأمر رسميا".



وجاء قرار اعتزال إيفرا لكرة القدم، بعد مرور أكثر من عام بدون نادٍ، حيث لم يتلق أي عرضًا بعد رحيله عن صفوف وست هام.



وسبق له اللعب في أندية، موناكو ونيس ومارسيليا الفرنسيين، ومانشستر يونايتد ووست هام الإنجليزيان، بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي.