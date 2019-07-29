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رياضة

المصري علي شمس مدرب أحمال لـ نادي جدة السعودي

الإثنين 29/يوليه/2019 - 04:01 م
صدى البلد
رباب الهواري
وافق مسئولو مجلس إدارة نادي جدة السعودي، على انضمام المصرى علي شمس، مدرب الأحمال إلى الجهاز الفني الحالي، وذلك بناء على ترشيح من قبل بعد المدربين المصريين في الدوري السعودي.

وسبق للمدرب المصري العمل فى العديد من الأندية في مصر على رأسها بتروجت، نادي المؤسسة العمالية، نادي التربيه والتعليم، وآخر نادٍ عمل به قبل أن ينضم لنادي جدة السعودي هو نادي البلاستيك.

وحصل علي شمس صاحب الـ34 عامًا على ٤ دورات ثقافية، و4 دورات التخصصية، وحاصل على الدورة الأساسية رقم 177، وحاصل على c من الاتحاد الأفريقي الكاف، وحاصل على e في الإعداد البدني، وحاصل على a في الإعداد البدني.

يذكر أن علي شمس من مدربين الأحمال أصحاب الخبرات المتميزة، ولذلك أشاد به العديد من المدربين المصريين الذين يعملون في الدوري السعودي للاستفادة من خبراته.

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