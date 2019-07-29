نائب روحاني: إيران تتخذ خطوة جديدة لخفض التزامها بـ الاتفاق النووي

أكد نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانجيري، اليوم الاثنين، أن الخطوة الثالثة التي تعتزمها إيران من خفض التزاماتها النووية، ستكون أكبر، حسبما أفادت وكالة فارس الإيرانية.



وأكد جهانجيري، أن تقليص إيران لالتزاماتها بمثابة خطوة لصيانة الاتفاق النووي.



وأضاف: "ينبغي على الدول الأخرى أن تنفذ التزاماتها مثلما نفذت إيران التزاماتها في إطار الاتفاق النووي"، مؤكدا أنه عند هذه اللحظة ستعود إيران إلى ظروف ما قبل تقليص الالتزامات.



وشدد نائب الرئيس الإيراني على أن سياسة بلاده تهدف إلى مواجهة الهيمنة الأمريكية وحماية التعددية.



وتفاقم التوتر في العلاقات بين طهران وواشنطن منذ أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية وأعادت فرض العقوبات على إيران.