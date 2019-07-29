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تعليم

خطوات بسيطة .. الدراسة في روسيا بمصاريف أقل من مصر .. فيديو

الإثنين 29/يوليه/2019 - 04:18 م
صدى البلد
قسم التعليم
أكد محمد طه صاحب مكتب للدراسة في الخارج ، أن الدراسة في روسيا سهلة للغاية وتكون تكلفتها أقل من الدراسة بالجامعات الخاصة في مصر.

وأضاف طه : حتي تستكمل دراستك في روسيا عليك توثيق شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في وزارة الخارجية المصرية بالإضافة إلى جواز السفر.

وأكمل: يتم التنسيق مع الجامعات الروسية أو الأوكرانية ويتم إرسال الأبلكيشن الخاص بهم حتي يكتبه الطالب أو المتقدم للدراسة مع ترجمة كل الأوراق.

وأوضح : يتم الرد علي الطلب المقدم بعدها بأسبوع كامل وبعدها يتم إرسال دعوة للسفر للتقديم وإنهاء كل الارتباطات الخاصة بالجامعة في 30 يوما ويتم دفع المصاريف الشخصية ومن الممكن أن يتم دفع جزء في مصر وآخر عند السفر.

واختتم طه: الجامعات في روسيا لا تشترط مجموعا في مرحلة الثانوية العامة فقط أن يكون ناجحا واجتاز المرحلة بدون إعادة الامتحان في أي مادة "دور ثان".
خطوات بسيطة .. الدراسة في روسيا بمصاريف أقل من مصر .. فيديو

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