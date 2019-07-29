شاهد.. آراء الجماهير في مباراة القمة.. ومن يفوز بكأس مصر ؟

نجح الأهلي في تحقيق الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بهدف دون رد، أحرزه علي معلول في الدقيقة 59 في المباراة التي أقيمت باستاد برج العرب فى الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري.





وتوج الأهلي بطلًا للدوري موسم 2018 / 2019 بعد أن حسم البطولة عقب الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ورفع الأحمر رصيده للنقطة 80، ويتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 72 محتلًا المركز الثاني.





ورصدت كاميرا "صدي البلد"، آراء الجماهير في الشارع حول "رأيهم عن أداء الأهلي والزمالك، وهل الزمالك قادر على الفوز بكأس مصر تعويضًا عن خسارة الدوري؟".





وقال خالد أحمد، أحد جماهير، إن مستوى المباراة الفني كان جيدًا، مؤكدًا أن الزمالك كان يستحق الفوز، وسيفوز ببطولة كأس مصر لتعويض جماهيره.





وأكد نادر حامد، أحد الجماهير، أن هذا ما اعتاد عليه النادي الأهلي وهو الفوز، موضحًا "الزمالك غير قادر على الفوز بالكأس".





وأشاد عادل آدم، بالأداء لم يكن مرضيًا لكن علي معلول من أفضل اللاعبين، وأتمنى للأهلي الفوز بكأس مصر.





وأوضح طارق هاني، "المباراة كانت جيدة وهجمات الأهلي والزمالك جيدة، وأعتقد أن الزمالك قادر على الفوز بكأس مصر في حالة أن تكون الصفقات الجديدة قادرة على التغيير".





وقال جمال ثابت، "أعتقد أن هذا أسوأ موسم للأهلي علي الإطلاق والزمالك يستحق المكسب والفوز بكأس مصر لا أحد يعلم من سيكون الأفضل في الفترة القادمة".