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رياضة

النوبة تضم محمد علوي مساك سبورتنج كاسل

الإثنين 29/يوليه/2019 - 04:15 م
صدى البلد
رباب الهواري
نجح مجلس إدارة نادي النوبة الرياضي، فى إتمام التعاقد مع اللاعب محمد علوي، مدافع سبورتنج كاسل، فى صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه لفريق النوبة في حضور ،كابتن عمرو عبد الرازق المشرف العام على الفريق وكابتن نبيل بونة مدير الكرة وكابتن حسن جميل المنسق العام للفريق ووكيل اللاعب كابتن محمد نصار وكابتن أحمد سمير مدير التسويق والتعاقدات وحمادة الرموزى مدرب الفريق ومحمد صلاح المدير الإداري وسامح إبراهيم مدير شؤون اللاعبين.

جاء التعاقد مع اللاعب، محمد علوي مدافع سبورتنج كاسل، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، بعد حسم المفاوضات التي تمت معه مؤخرًا عن طريق محمد نصار وكيل اللاعب.

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