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تعليم

لجنة طبية لإنهاء إجراءات التجنيد لذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة طنطا.. صور

الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:16 م
صدى البلد
أحمد على
استقبلت جامعة طنطا، اليوم الاثنين، لجنة طبية للقوات المسلحة لإنهاء إجراءات تجنيد الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى كليات جامعة طنطا بحضور العميد أركان حرب وفيق محمد إبراهيم مدير منطقة التجنيد، وأعضاء اللجنة الطبية.

وأكد الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، في كلمته التي ألقاها خلال لقائه بالطلاب، أن هذا الإجراء يأتي تسهيلًا من الجامعة على أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير سبل الراحة لهم ورفع المعاناة والمشقة عن كاهلهم بدلًا من ذهابهم إلى منطقة التجنيد، وذلك من خلال إجراء الكشف الطبي داخل الجامعة في ظل توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، بحضور الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

ومن جانبه قال العميد أركان حرب وفيق محمد إبراهيم إن الطلبة المستهدفين من الكشف الطبي من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على استمرارية إرسال اللجان الطبية لإنهاء المواقف التجنيدية لطلبة الجامعة، مضيفًا أنه سيتم بعد ذلك التنسيق مع إدارة الجامعة لتسليم شهادات الإعفاء والمستخرجة على نفقة القوات المسلحة للطلاب الذين تم الكشف الطبي عليهم.
لجنة طبية لإنهاء إجراءات التجنيد لذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة طنطا.. صور
لجنة طبية لإنهاء إجراءات التجنيد لذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة طنطا.. صور
لجنة طبية لإنهاء إجراءات التجنيد لذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة طنطا.. صور
لجنة طبية لإنهاء إجراءات التجنيد لذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة طنطا.. صور

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