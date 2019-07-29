كاد يموت.. صبي ينجو بأعجوبة بعد نهشه من كلب مسعور.. صور

كاد طفل يلقى مصرعه بعد أن نهشه كلب مسعور في حادث مروع خلال بداية إجازته الصيفية.



كان كوبر جونستون ينادي على صديقه يوم الأربعاء الماضي عندما تعرض لهجوم من قِبل كلب من فصيلة ستافوردشاير بول تيرير.



ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، تسبب الحادث في تمزق جزء من ذراع الصبي الذي يبلغ من العمر 11 عاما، حيث تم نقله إلى مستشفى آلدر هاي للأطفال بمدينة ليفربول الانجليزية.



وأدى الهجوم إلى إصابته بثقب في صدره فضلًا عن إصابات في يديه ، إضافه الى الجرح المفاجئ في ذراعه.



تم الإبلاغ بالحادث إلى شرطة لانكشاير لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الكلب ومالكه.