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العقوبات الأمريكية تدفع إيران لتسول صادرات النفط

الإثنين 29/يوليه/2019 - 04:19 م
صدى البلد
رويترز
دعا إسحق جهانجيري نائب الرئيس الإيراني اليوم الاثنين، الصين والدول الصديقة الأخرى لشراء مزيد من النفط الإيراني، مع هبوط واردات الصين بعد سريان عقوبات أمريكية.

ونقل الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية عن جهانجيري قوله للدبلوماسي الصيني الرفيع الزائر سونج تاو "رغم إدراكنا أن دولا صديقة مثل الصين تواجه بعض القيود، نتوقع منهم أن يكونوا أنشط في شراء النفط الإيراني".

وتراجعت واردات الصين من النفط الإيراني نحو 60 بالمئة في يونيو عنها قبل عام، حسبما أظهرته بيانات الجمارك الصينية يوم السبت، وذلك عقب إنهاء إعفاء كان ممنوحا من العقوبات الأمريكية في بداية مايو.

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