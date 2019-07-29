قدمت أغنية الأمم الأفريقية.. دنيا سمير غانم تكشف أسرار أعمالها على"MBC مصر".. الليلة

تحل مساء اليوم النجمة دنيا سمير غانم في حلقة خاصة من برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب"، الذي تعرضه شبكة "MBC مصر"في تمام العاشرة مساءً.



ويستضيف البرنامج بجانب النجمة دنيا سمير غانم، الفنان الشاب هشام جمال، في حوار حول مُشاركتها في حفل ختام كأس الأمم الإفريقية، بالإضافة لمُسلسلها الأخير، وأعمالها الفنية المُقبلة، وتعاونها الدائم مع هشام جمال مؤخرا.



وكان أشاد الفنان نبيل الحلفاوي بأداء الفنانة دنيا سمير غانم في حفل نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية - مصر 2019، والتي تشهد مباراة منتخب الجزائر أمام منتخب السنغال.



استضافت مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في نسختها رقم 32، بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، خلال الفترة من الحادي والعشرين من يونيو الماضي وحتى التاسع عشر من يوليو الجاري، وجرت منافساتها على ملاعب 6 استادات هي القاهرة الدولي والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس.