شجاع ينقذ رجلا وطفلا من الغرق أثناء سباحتهما هربًا من الجو الحار.. فيديو

كشفت لقطات مذهلة لحظة إنقاذ بطل شجاع حياة رجل وصبي واجها صعوبة في العوم ببحيرة.



ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، أساء رجل تقدير قوة تيار خلال سباحته بشاطئ ريدلي في ولاية كاليفورنيا لتبريد جسده من ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى 39 درجة مئوية.



وكان البطل خوسيه موراليس ألقى سترة نجاة للرجل، ليتمكن من السباحة إلى الشاطئ بمساعدة أحد المارة الشجعان.



بعد ذلك بفترة وجيزة، اكتشف خوسيه صبيا وهو يواجه صعوبة في البحيرة واندفع بشجاعة إليه لإنقاذه من الغرق.



