فى احتفالية كبرى..عبدالحليم والسعيد يشهدان احتفالية جامعة بنها بيوم التميز العلمي الخامس

شهد الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، احتفالية الجامعة بيوم التميز العلمي في دورته الخامسة وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى .



جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ونواب رؤساء الجامعة السابقين وعمداء الكليات أعضاء هيئة التدريس والطلاب وأوائل الخريجين.



وفى كلمته قال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، إن احتفالية يوم التميز تقام سنويًا في إطار سياسة جامعة بنها لتحفيز وتكريم المتميزين من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، وتأكيدا لدورهم الهام والمؤثر في تطوير العملية التعليمية وتحسين جودة المخرجات الأكاديمية والبحثية وخدمة المجتمع.



وأشار السعيد إلى أن الجامعة قد حرصت على وضع البحث العلمي في مركز اهتمامها، وتطوير مخرجاته وربطه بالصناعة واحتياجات المجتمع المحلى ، وذلك من خلال تمويل البحوث العلمية وتشجيع الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس على المشاركة في تطوير المشروعات البحثية ، كما تحرص الجامعة على ربط خطتها الإستراتيجية والبحثية بالاهداف الاستراتيجية للدولة وخطة التكنولوجيا والعلوم والابتكار ورؤية مصر 2030 بما يخدم المشروعات القومية وتوجهات الدولة وسياستها في التنمية المستدامة في مجالات الطاقة والمياه والغذاء والصحة العامة والمجالات الاجتماعية.



وأضاف أن الجامعة تبنت العديد من البرامج التي تعمل على تحفيز المتميزين من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين حيث تم اعتماد لائحة جديدة لجوائز الجامعة المتعددة (تقديرية – تشجيعية – تفوق – افضل الرسائل الجامعية – الابتكار وبراءات الاختراع – حقوق الانسان) وبالتالى مضاعفة عدد الجوائز وزيادة عدد المشاركين لتحقيق أعلى جودة من مخرجات البحث العلمي والإنتاج الفكري للباحثين وتحسين تصنيف الجامعة محليا وإقليميا ودوليا والذي ظهر واضحا في الاصدارات الاخيرة لتصنيف الجامعة في تصنيف شنغهاي والتايمز لمؤسسات التعليم العالي و ويبومتركس وكيو أس.



وأكد السعيد أن جامعة بنها تولى اهتماما كبيرا بدعم قدرات الباحثين بالجامعة من خلال تمويل مقترحات المشروعات البحثية لشباب الباحثين عن طريق صندوق البحوث العلمية بالجامعة والذى قام خلال السنوات الماضية بتمويل 74 مشروعا بحثيا لدعم شباب الباحثين في الجامعة، بالإضافة إلى 6 مشروعات بحثية تخدم استراتيجيات وتوجهات الدولة في المشروعات القومية فضلا عن تمويل مكافات النشر العلمي الدولي بهدف تشجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثين على استمرار الإنتاج العلمي المتميز ونشر أبحاثهم العلمية عالميا.



كما تسعى الجامعة للإنفتاح على العالم وتكوين شراكات دولية مع الجامعات المصنفة دوليا لإنشاء برامج دراسية مشتركة ، كما تحرص الجامعة على استكمال نظم الجودة واعتماد الكليات من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، حيث تم اعتماد 7 كليات بالجامعة كما يجرى الإعداد فى الفترة القادمة لتقدم المزيد من الكليات للإعتماد.



وأشار السعيد إلى أن جامعة بنها تسعى منذ تأسيسها لتتبوأ مكانة متميزة في منظومة التعليم العالي المصري من خلال المشاركة بفاعلية في مشروعات التنمية الشاملة، والتحديات التى تواجه المجتمع وتحقيقا لذلك فتقوم إدارة الجامعة في الوقت الحالي بخطوات جادة نحو تحديث وتطوير بنيتها الأساسية وبرامجها الأكاديمية والبحثية واعتمادها محليا ودوليا ، ودعم المبادرات والأنشطة الطلابية داخل الكليات وربطها باحتياجات المجتمع بكافة مؤسساته.



من جانبه عبر الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية عن سعادته بتواجده فى احتفالية يوم التميز التي تعد عرسا لجامعة بنها، مشيرا إلى أن الأستاذ الجامعى دائم العطاء طوال حياته.



وأشاد محافظ القليوبية بالمراكز المتقدمة بجامعة بنها فى التصنيفات الدولية المختلفة، مؤكدا أن هذا التميز لا يأتي من فراغ وإنما بوجود أعضاء هيئة تدريس وباحثين قادرين على العطاء ونشر أبحاثهم لرقي وتقدم مكانة الجامعة، وذلك بما يعود بالنفع على طلاب الجامعة باعتبارهم المنتج النهائى الذى تنتجه الجامعة للمجتمع.



كما أشاد محافظ القليوبية بالدور التعليمي والمجتمعي لجامعة بنها وما تقدمه من استشارات فنية وخدمات مجتمعية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مؤكدًا أن الجامعة ستظل شريك أساسي وداعم رئيسي لإحداث التنمية المستدامة في كافة المجالات للمساهمة في تقدم ورقي المجتمع من خلال توجيه ابحاثها العلمية لخدمة الدراسات البيئية وقضايا المجتمع.



وفى كلمته قال الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان يوم التميز هو حصاد عام كامل فى قطاعات الجامعة المختلفة مشيرا الى ان الجامعة قد شهدت العديد من الانجازات خلال هذا العام منها تنظيم اول مؤتمر دولى لتطوير التعليم فى ظل التحديات والمتغيرات العالمية بمشاركة وفود عربية ودولية وناقش 90 ورقة عمل وخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات على المستوى المحلى والقومى.



وأشار المغربى إلى اننا حرصنا على تطبيق توصيات المؤتمر فى الجامعة ومنها التنسيق بين مراكز ومشروعات تطوير التعليم بالجامعة لتجنب التداخل والتضارب في الأهداف والخطط التنفيذية والأنشطة ودعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة وربطها بخطط الكليات وتشكيل لجنة عليا لتطوير المناهج والمقررات، تزامنا مع اتجاه الدولة لتطوير وتحديث المناهج وتبني برامج جديدة تتواكب مع جدارات ومهارات القرن الواحد والعشرين وتلبي احتياجات سوق العمل.



واستعرض المغربى موافقات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كليات الصيدلة والعلاج الطبيعى والاستفادة من استغلال ارض الجامعة بالعبور فى نقل بعض البرامج اليها وكذلك اجراءات انشاء الجامعة الأهلية وتنفيذ مبادرة اول مسابقة للمشروعات الطلابية على مستوى الجامعة.



فيما استعرض الدكتور ماهر حسب النبى مستشار رئيس الجامعة للبحث العلمى، والمشرف على صندوق البحوث العلمية صندوق البحوث العلمية بالجامعة ووحداته وأنشطته فى دعم شباب الباحثين فضلا عن استعراض أهم المشاريع البحثية التى حصلت الجامعة عليها خلال الفترة الماضية.



كما استعرض الدكتور ناصر الجيزاوى المشرف على العلاقات العلمية والثقافية مؤشرات البحث العلمى للجامعة فى عام 2019 طبقا لتقارير دور النشر العالمية وتأثيرها على التصنيف العالمى للجامعة كما استعرض علاقات الجامعة الدولية والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى أبرمتها الجامعة هذا العام وأنشطة التحول الرقمى والمعارض التعليمية والمنتديات التى شاركت فيها الجامعة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.



في سياق متصل كرم محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها ونائبه خلال الاحتفالية الفائزون بجوائز الجامعة وكذلك الفائزون بجوائز النشر الدولى والكليات المتميزة فى التصنيفات الدولية وتكريم كلية الآداب لحصولها على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وتكريم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى لحصولها على المركز الأول فى مسابقة أفضل مكتبة على مستوى كليات الجامعة لعام 2019 كما تم تكريم أوائل الطلاب للمرحلة الجامعية الأولى وأيضا الفائزين من الطلاب في مسابقة المشروعات الطلابية وأفضل رسالة علمية تخدم نتائجها الصناعة والمجتمع المحلي.



كما تم تكريم كلية العلوم لظهور الجامعة بتصنيف "التايمز" العالمي لمؤسسات التعليم العالي للموضوعات بمجال علوم الفيزياء للعام الجاري، وأيضا تكريم كلية الطب البيطري لظهور الجامعة بتصنيف "شنغهاي" للموضوعات في العام الحالي بمجال العلوم البيطرية ، وكذلك تكريم كليتي الهندسة بشبرا وبنها لظهور الجامعة بتصنيف "التايمز" لمؤسسات التعليم العالي للموضوعات بمجال العلوم الهندسية والتكنولوجية