حملات أمنية ومرورية وتموينية في 4 محافظات لضبط الخارجين على القانون



وفي الدقهلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من إزالة 27 حالة تعد بمساحة 1416 مترًا بقرى (الغراقه - كفرالشراقوة - سنبخت - تلبنت - منيه سمنود - بقطارس - شنيسه - كفر عوض) التابعين لمركز ومدينة "أجا".



وفي المنيا، قال المحافظ قاسم حسين إنه تمت إزالة 1708 حالات تعد بجميع مراكز ومدن المحافظة خلال 4 أيام من انطلاق الموجة الـ13 من حملة (حق الشعب) منها 1172 إزالة تعدي بالبناء بإجمالي مساحة 19 ألفًا و9470 م2، و536 حالة إزالة زراعية على مساحة 20 ألفًا و958 فدانًا.



وتمكنت الأجهزة بإشراف مدير الأمن اللواء مجدي عامر من ضبط 50 قضية تموينية متنوعة، و19 قطعة سلاح بدون ترخيص، و5 قضايا مخدرات، وتنفيذ 1793 حكمًا قضائيًا متنوعًا، كما تم تحرير 3990 مخالفة مرورية متنوعة، بالإضافة إلى رفع وإزالة 354 حالة إشغال طريق ثابتة ومتحركة، وتحرير 50 مخالفة تموينية، و30 مخالفة للمخابز البلدية و20 مخالفة في مجال الأسواق.



وفي الشرقية، قال المحافظ الدكتور ممدوح غراب: "إنه تم إزالة 84 حالة تعد على مساحة 221 فدانًا و23 قيراطًا بمراكز (الحسينية - فاقوس - أبو حماد - أولاد صقر)، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والرقابية والأمنية".

شنت الأجهزة الأمنية بعدد من المحافظات، اليوم الاثنين حملات أمنية وتموينية ومرورية؛ لضبط حائزي المخدرات والأسلحة وتنفيذ قرارات الإزالة والحملات الرقابية على المنافذ؛ لضبط الأسعار والخارجين على القانون.ففي بني سويف، قال المحافظ المستشار هاني عبد الجابر: "إنه تم إزالة 91 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في 4 أيام من انطلاق الموجة الـ13 من حملة (حق الشعب) بمساحة إجمالية بلغت 515 فدانًا بمراكز (بني سويف - الواسطى - الفشن - ببا)".وأضاف عبد الجابر أنه تم تحرير 29 مخالفة متنوعة، وضبط 25 كجم لحوم بلدية تم ذبحها خارج المجزر، و235 كجم أسماك مدخنة "رنجة"، و20 كيلو سمك ماكريل، و300 كيلو دهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 61 جوال دقيق بلدي مدعم.