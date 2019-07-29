ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حملات أمنية ومرورية وتموينية في 4 محافظات لضبط الخارجين على القانون

الإثنين 29/يوليه/2019 - 06:25 م
حملات امنية
حملات امنية
أ ش أ
شنت الأجهزة الأمنية بعدد من المحافظات، اليوم الاثنين حملات أمنية وتموينية ومرورية؛ لضبط حائزي المخدرات والأسلحة وتنفيذ قرارات الإزالة والحملات الرقابية على المنافذ؛ لضبط الأسعار والخارجين على القانون.

ففي بني سويف، قال المحافظ المستشار هاني عبد الجابر: "إنه تم إزالة 91 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في 4 أيام من انطلاق الموجة الـ13 من حملة (حق الشعب) بمساحة إجمالية بلغت 515 فدانًا بمراكز (بني سويف - الواسطى - الفشن - ببا)".

وأضاف عبد الجابر أنه تم تحرير 29 مخالفة متنوعة، وضبط 25 كجم لحوم بلدية تم ذبحها خارج المجزر، و235 كجم أسماك مدخنة "رنجة"، و20 كيلو سمك ماكريل، و300 كيلو دهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 61 جوال دقيق بلدي مدعم.

وفي الدقهلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من إزالة 27 حالة تعد بمساحة 1416 مترًا بقرى (الغراقه - كفرالشراقوة - سنبخت - تلبنت - منيه سمنود - بقطارس - شنيسه - كفر عوض) التابعين لمركز ومدينة "أجا".

وفي المنيا، قال المحافظ قاسم حسين إنه تمت إزالة 1708 حالات تعد بجميع مراكز ومدن المحافظة خلال 4 أيام من انطلاق الموجة الـ13 من حملة (حق الشعب) منها 1172 إزالة تعدي بالبناء بإجمالي مساحة 19 ألفًا و9470 م2، و536 حالة إزالة زراعية على مساحة 20 ألفًا و958 فدانًا.

وتمكنت الأجهزة بإشراف مدير الأمن اللواء مجدي عامر من ضبط 50 قضية تموينية متنوعة، و19 قطعة سلاح بدون ترخيص، و5 قضايا مخدرات، وتنفيذ 1793 حكمًا قضائيًا متنوعًا، كما تم تحرير 3990 مخالفة مرورية متنوعة، بالإضافة إلى رفع وإزالة 354 حالة إشغال طريق ثابتة ومتحركة، وتحرير 50 مخالفة تموينية، و30 مخالفة للمخابز البلدية و20 مخالفة في مجال الأسواق.

وفي الشرقية، قال المحافظ الدكتور ممدوح غراب: "إنه تم إزالة 84 حالة تعد على مساحة 221 فدانًا و23 قيراطًا بمراكز (الحسينية - فاقوس - أبو حماد - أولاد صقر)، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والرقابية والأمنية".

ترشيحاتنا

زي الكافيهات.. طريقة عمل الموكا الباردة

بعد تعثر انتقاله للزمالك.. شرط وحيد من الإسماعيلي للموافقة على عودة محمد عواد

المتهمة صديقتها.. تكليف جديد من النيابة بخصوص سرقة مجوهرات شيرين سيف النصر

شجاع ينقذ رجلا وطفلا من الغرق أثناء سباحتهما هربًا من الجو الحار.. فيديو

فستان بـ لون البحر ووردة بيضاء.. ريا ابى راشد تظهر بـ إطلالة مميزة فى هاواى

قفشة يصدم الزمالك ويخبر بيراميدز رغبته اللعب لـ الأهلي

بعد السقوط أمام الأهلي.. كهربا يوجه رسالة نارية لـ مجلس إدارة الزمالك

جلسة الخطيب حاسمة.. الأهلي يستقر على قيد 24 لاعبا في القائمة الأفريقية.. تعرف عليهم

إما الاعتزال أو قبلة الحياة.. سيناريوهات مفاجأة مرتضى منصور لـ شيكابالا

خبر صادم لـ وليد سليمان عقب تتويج الأهلي بدرع الدوري

يقضي على الإنسان في 30 دقيقة.. معلومات لا تعرفها عن ثعبان الطريشة بعد ظهوره في التجمع الخامس

لفتة إنسانية في عزاء فاروق الفيشاوي.. تعرف على سبب وقوف أبناء محمود عبد العزيز وسامي العدل قبل نجله أحمد بالمسجد

طالبة ثانوية عامة : التظلم رجع لي حقي في العربي

قرار عاجل من الزمالك بخصوص السقف المالي للاعبين الأجانب

وادي دجلة يوافق.. صفقة جديدة على رادار الزمالك

احنا اللى ضيعنا الدورى.. تصريحات نارية من أمير مرتضى فى ليلة سقوط الزمالك.. فيديو

بعد تعثر انتقاله للزمالك.. شرط وحيد من الإسماعيلي للموافقة على عودة محمد عواد

موجز الرياضة.. قفشة يغازل الأهلي.. عرض مغر لـ النقاز.. رسالة كهربا لـ الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعب طول السنة.. تجار الماشية في دمياط ينتظرون عيد الأضحى لتعويض خسائرهم

6 ستات.. سيرينا ويليامز تصمم فستانا يناسب كل أجسام النساء

من أرض المغرب .. طنجة مارينا باي.. عندما تلتقي الطبيعة الخلابة مع سحر المدينة العتيقة .. شاهد