بتكلفة 3 مليارات جنيه.. مدبولي يتابع إنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية..نواب:يساهم فى فتح باب التصدير إلى الخارج..ويؤدى إلى زيادة إيرادات الدولة..وبرلمانى يحذر من وجود منافذ لتهريب البضائع

موازنة البرلمان تطالب بإحكام الرقابة على المناطق الحرة والاستثمارية

نائب يطالب بمنح تسهيلات للمستثمرين الأجانب فى المناطق الحرة نائب يطالب بتغريم كل من يستغل المناطق الحرة والاستثمارية كمخازن









أشاد عدد من أعضاء اللجنة الإقتصادية والخطة والموازنة بالبرلمان بمتابعة الحكومة لإنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، حيث أكدوا أن تطوير المناطق الحرة والاستثمارية سيساهم فى فتح باب التصدير إلى الخارج، كما أنه سيؤدى إلى زيادة إيرادات الدولة، الأمر الذى يكون له تأثير إيجابى على الاقتصاد ، كما طالبوا بضرورة عمل مخالفات وتغريم كل من يستغل هذه المناطق الحرة والاستثمارية كمخازن، وأن يكون هناك مدة زمنية محددة لايجب أن يتعداها كل من يقوم بتخزين أى بضائع فى هذه المناطق ، حتى لا يتعرض لأى مخالفات.





أشاد النائب الدكتور ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بمتابعة الحكومة لإنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، مشيرا إلى أننا كنواب نؤيد تطوير أى منطقة صناعية توفر فرص عمل للشباب.





وطالب عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة أن يتم مراعاة إحكام الرقابة والحوكمة على هذه المناطق الحرة والاستثمارية، حتى لا تكون هناك منافذ لتهريب البضائع، مما يؤثر بالسب على الاقتصاد القومى.





وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن تطوير المناطق الحرة والاستثمارية سيساهم فى فتح باب التصدير إلى الخارج، كما أنه سيؤدى إلى زيادة إيرادات الدولة، الأمر الذى يكون له تأثير إيجابى على الاقتصاد.





وقال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن إنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية يساعد على زيادة الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وكنا ننتظرها منذ فترة طويلة.





وأشار الفقى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الأهم من ذلك هو جذب الاستثمار الأجنبى من خلال التسهيلات التى تمنح للمستثمرين الأجانب ومساعدتهم فى تطوير الموانئ التى تستقبل استثماراتهم.





وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن مصر تشهد تحت قيادة الرئيس السيسى خطوات ملموسة لتطوير الموانئ وتشجيع الإستثمار الأجنبى فى مصر، والذى سيكون له عوائد كبيرة على الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.





كما أوضح أن حزمة القوانين التى أصدرها البرلمان خلال الفترة الماضية ساعدت على التنمية وجذب الاستثمار الأجنبى إلى مصر، ولكن الأهم هو كيفية تصدير المنتج المصرى لدول العالم لدعم الموازنة العامة للدولة بالصادرات وزيادة حصيلة الدولة من العملة الأجنبية.





وقال النائب عاطف مخاليف ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن متابعة الحكومة لإنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية تعتبر خطوة إيجابية جدا ، مشيرا إلى أن تطوير هذه المناطق يساهم فى تسهيل الإجراءات المتعلق بها وسرعة أدائها من حيث توزيع الأراضى وإدخال التكنولوجيا الحديثة إليها.





وأشار مخاليف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تطوير هذه المناطق الحرة والاستثمارية يساهم فى زيادة عوائدها الاستثمارية ، كما أنها ستكون بمثابة بوابة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة المقبلة.





كما طالب عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان بضرورة عمل مخالفات وتغريم كل من يستغل هذه المناطق الحرة والاستثمارية كمخازن، وأن يكون هناك مدة زمنية محددة لايجب أن يتعداها كل من يقوم بتخزين أى بضائع فى هذه المناطق ، حتى لا يتعرض لأى مخالفات.





وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف إنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، ضمن برنامج عمل الحكومة (2018-2019 - 2021/ 2022)، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعدد من مسؤولي الوزارة.





واستعرضت وزيرة الاستثمار مميزات العمل بالمناطق الحرة، والتي تتمثل في دعم الصادرات من خلال إعفاء صادرات وواردات المشاريع من القواعد الاستيرادية والجمركية، وتشجيع الاستثمار عن طريق عدم خضوع المشروعات وأرباحها للضرائب، إلى جانب ضمان الاستثمار عن طريق حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.





وأشارت إلى أن المناطق الحرة القائمة الجاري تطويرها، يبلغ عددها 9 مناطق، بتكلفة 3 مليارات جنيه، في الإسكندرية، ومدينة نصر، وبورسعيد، والإسماعيلية، ودمياط، والسويس، وشبين الكوم بالمنوفية، وقفط بقنا، والمنطقة الإعلامية بـ 6 أكتوبر، أما المناطق المستهدف إنشاؤها، فهي 7 مناطق، منها منطقتين لوجستيتين بنويبع وشرق بورسعيد، و5 مناطق حرة بالمنيا، وأسوان، والحرفيين بالجيزة، والعاشر من رمضان بالشرقية، ومطوبس بكفر الشيخ.



