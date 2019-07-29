المقاصة يتدرب على فترتين بالإسكندرية.. وأوتشو ينضم للمعسكر

يكثف الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو، تدريباته بالمعسكر المغلق بالإسكندرية على فترتين يوميًا ضمن فترة الإعداد الثانية والتي انطلقت مساء أمس، الأحد، في إطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد.





ويركز ميدو في المران الصباحي على زيادة الجرعات البدنية بينما يهتم بالنواحي التكتيكية والفنية في المران المسائي، وتنفيذ بعض الجمل الخططية والتكتيكية.





وعقد ميدو جلسة مع اللاعبين في بداية انطلاق معسكر الإسكندرية حثهم على استغلال فترة الإعداد جيدا والالتزام بالتعليمات والواجبات ومدي تأثيرها على أداء اللاعب طوال الموسم.





وشارك الأوغندي خالد أوتشو لاعب وسط الفريق، لأول مرة في التدريبات بالمعسكر بعد عودته من الإجازة التي حصل عليها عقب مشاركته مع منتخب بلاده ببطولة الأمم الأفريقية 2019.





وقرر الجهاز الفني للفريق، وضع برنامج بدني خاص لتجهيز أوتشو بدنيًا نظرًا لغيابه عن فترة الإعداد الأولى التى أقيمت بالقاهرة.





من ناحية أخري، كشف وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة، عن أن المحترفين الأجانب "أوتشو، وبيكلي، وموسيس" يشاركون في المعسكر بينما ينضم باقي اللاعبين "بأولن فوافي وجون انطوي" للمعسكر بعد وصولهما للقاهرة خلال 48 ساعة حيث كان اللاعبان في إجازة ببلادهما.



