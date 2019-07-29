نوادي المسرح تستعد لاستقبال موسمها الجديد 2020

تستقبل المواقع الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة مشاريع نوادي المسرح للعام المالي 2019/2020 وفقا لمجموعة الضوابط والخطوات الجديدة التي وافق عليها رئيس الهيئة وذلك اهتماما من الهيئة العامة لقصور الثقافة بالنشاط المسرحى وتأكيدا منها على الاستمرار فى اكتشاف المواهب فى كافة مجالاته.



وقد تضمنت الخطوات الجديدة للإشتراك:



ضرورة توفير غرفة أو قاعة تدريب دائمة لشباب نوادي المسرح بالمواقع الثقافية ويتم إخطار الإدارة العامة للمسرح بقائمة المشروعات المقدمة للموقع ويتم تلقي المشاريع اعتبارا من 30/7/2019 ولمدة عشرة أيام، على أن يتضمن المشروع سيرة ذاتية للمخرج ومخلص النص المسرحي ورؤية المخرج الفنية وتقديم ثلاث نسخ للنص المقرر تقديمه.



ترسل الإدارة لجان المشاهدة من قبلها لمشاهدة مشروع العرض كاملا اعتبارا من 25/8/2019 حتي 25/9/2019، ثم يعلن عن العروض المقرر إنتاجها بكل فرع ثقافي تمهيدا لإقامة المهرجان الإقليمي للنوادي بإحدي محافظات الأقليم لأختيار العروض المؤهلة للمشاركة في المهرجان الختامي المقرر إقامته خلال فبراير 2020 .



يراعي إتباع ضوابط خطة هذا العام علي ألا تزيد مدة العرض المقدم عن 60 دقيقة، وتصل ميزانية إنتاج الفرق 3000 جنيه، مع ضرورة تفرغ المخرج لعرضه وعدم مشاركته في عروض أخري، كما يتم رفض أي مشروع للمخرج تم عرضه من قبل لصالح جهات أخري داخل الهيئة أو خارجها، ولا يحق للمخرج تقديم عرضه إلا من خلال الإدارة العامة للمسرح.



يتم وضع اسم الإدارة العامة للمسرح علي كافة مطبوعات العرض ولا يوجد حد أقصي لعدد العروض المنتجة في كل موقع ولكن بشرط أن يكون العرض جاهز بنسبة 100٪ أمام لجان المشاهدة.