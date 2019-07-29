ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نوادي المسرح تستعد لاستقبال موسمها الجديد 2020

الإثنين 29/يوليه/2019 - 06:31 م
صدى البلد
طارق موسى
تستقبل المواقع الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة مشاريع نوادي المسرح للعام المالي 2019/2020 وفقا لمجموعة الضوابط والخطوات الجديدة التي وافق عليها رئيس الهيئة وذلك اهتماما من الهيئة العامة لقصور الثقافة بالنشاط المسرحى وتأكيدا منها على الاستمرار فى اكتشاف المواهب فى كافة مجالاته.

وقد تضمنت الخطوات الجديدة للإشتراك:

ضرورة توفير غرفة أو قاعة تدريب دائمة لشباب نوادي المسرح بالمواقع الثقافية ويتم إخطار الإدارة العامة للمسرح بقائمة المشروعات المقدمة للموقع ويتم تلقي المشاريع اعتبارا من 30/7/2019 ولمدة عشرة أيام، على أن يتضمن المشروع سيرة ذاتية للمخرج ومخلص النص المسرحي ورؤية المخرج الفنية وتقديم ثلاث نسخ للنص المقرر تقديمه.

ترسل الإدارة لجان المشاهدة من قبلها لمشاهدة مشروع العرض كاملا اعتبارا من 25/8/2019 حتي 25/9/2019، ثم يعلن عن العروض المقرر إنتاجها بكل فرع ثقافي تمهيدا لإقامة المهرجان الإقليمي للنوادي بإحدي محافظات الأقليم لأختيار العروض المؤهلة للمشاركة في المهرجان الختامي المقرر إقامته خلال فبراير 2020 .

يراعي إتباع ضوابط خطة هذا العام علي ألا تزيد مدة العرض المقدم عن 60 دقيقة، وتصل ميزانية إنتاج الفرق 3000 جنيه، مع ضرورة تفرغ المخرج لعرضه وعدم مشاركته في عروض أخري، كما يتم رفض أي مشروع للمخرج تم عرضه من قبل لصالح جهات أخري داخل الهيئة أو خارجها، ولا يحق للمخرج تقديم عرضه إلا من خلال الإدارة العامة للمسرح.

يتم وضع اسم الإدارة العامة للمسرح علي كافة مطبوعات العرض ولا يوجد حد أقصي لعدد العروض المنتجة في كل موقع ولكن بشرط أن يكون العرض جاهز بنسبة 100٪ أمام لجان المشاهدة.

ترشيحاتنا

جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة ضابط أعلى سطح منزله بالسلام

علاوة وحد أدنى للأجر.. بشرى لعمال القطاع الخاص.. تفاصيل

أول تعليق وصورة من جدو عقب إجرائه جراحة في الوجه

يارا نعوم تشعل السوشيال ميديا فى أحدث ظهور لها

الغموض يسيطر.. هل يكون مجدي قفشة عربون الصلح بين الأهلى وبيراميدز.. تفاصيل

الراحلون والوافدون.. تعرف على تقرير خالد جلال قبل الرحيل عن الزمالك

بعد السقوط أمام الأهلي.. كهربا يوجه رسالة نارية لـ مجلس إدارة الزمالك

جلسة الخطيب حاسمة.. الأهلي يستقر على قيد 24 لاعبا في القائمة الأفريقية.. تعرف عليهم

إما الاعتزال أو قبلة الحياة.. سيناريوهات مفاجأة مرتضى منصور لـ شيكابالا

خبر صادم لـ وليد سليمان عقب تتويج الأهلي بدرع الدوري

يقضي على الإنسان في 30 دقيقة.. معلومات لا تعرفها عن ثعبان الطريشة بعد ظهوره في التجمع الخامس

لفتة إنسانية في عزاء فاروق الفيشاوي.. تعرف على سبب وقوف أبناء محمود عبد العزيز وسامي العدل قبل نجله أحمد بالمسجد

طالبة ثانوية عامة : التظلم رجع لي حقي في العربي

قرار عاجل من الزمالك بخصوص السقف المالي للاعبين الأجانب

وادي دجلة يوافق.. صفقة جديدة على رادار الزمالك

احنا اللى ضيعنا الدورى.. تصريحات نارية من أمير مرتضى فى ليلة سقوط الزمالك.. فيديو

بعد تعثر انتقاله للزمالك.. شرط وحيد من الإسماعيلي للموافقة على عودة محمد عواد

موجز الرياضة.. قفشة يغازل الأهلي.. عرض مغر لـ النقاز.. رسالة كهربا لـ الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعب طول السنة.. تجار الماشية في دمياط ينتظرون عيد الأضحى لتعويض خسائرهم

6 ستات.. سيرينا ويليامز تصمم فستانا يناسب كل أجسام النساء

من أرض المغرب .. طنجة مارينا باي.. عندما تلتقي الطبيعة الخلابة مع سحر المدينة العتيقة .. شاهد