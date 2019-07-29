هيثم شاكر ينشر كواليس كليب ماتوصنيش.. ونجوم الفن يهنئون

نشرت الصفحة الرسمية للنجم هيثم شاكر على فيسبوك فيديو كواليس تصوير كليب ماتوصونيش للمخرج اليوناني العالمي يانيس ديموليتساس، الذي قام بتصويره في آثينا، وقد انطلق الكليب منذ يومين ليُحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحظى بالعديد من الأراء الإيجابية سواء من الوسط الفني أو من الجمهور.



ومن بين نجوم الفن الذين هنأوا هيثم شاكر على كليبه الجديد النجم خالد سليم على حسابه الرسمي بتويتر الذي أكد لن أداء هيثم مميز

وانبهر شريف مكاوي من توزيع الأغنية وهنأ هيثم شاكر على الأغنية كل من أحمد شامي، عمرو وهبة الذي أكد انتظاره للألبوم الجديد بعد غياب 5 سنوات عن الساحة الفنية، بجانب النجوم عمرو جمال وشذى وحاتم فهمي.



ويأتي ألبوم معرفة قديمة بعد 5 سنوات من التحضير تعاون خلالها مع كبار المؤلفين والملحنين، ويضم الألبوم 13 أغنية وهم ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، احنا افتراقنا، مفيش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة،



ويتميز ألبوم هيثم شاكر معرفة قديمة بالاختلاف، ظهر هذا في برومو أغنية ياما ياما وكليب ماتوصنيش ليؤكد أننا في انتظار ألبوم يضم تنويعات لحنية مبتكرة تناسب أذواق الجمهور المختلفة، وتعاون هيثم شاكر مع المخرج اليوناني العالمي يانيس ديموليتساس في تصوير كليبات الألبوم، ومن المقرر أن يخرج لنا هيثم بـ 3 كليبات مختلفة تمامًا من حيث الفكرة والتنفيذ والتقنية التصويرية.



ومن بين المؤلفين الذين تعاون معهم النجم المؤلفين أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، محمد رفاعي، محمد القاياني، رمضان محمد وسلامة علي، ليخرج بـ 13 أغنية مختلفة من ألحان عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، تامر علي وأحمد صلاح حسني.



هيثم شاكر مطرب مصري انطلق لأول مرة عام 2001 بأغنية أحلف بالله، في تعاون مع الموزع حميد الشاعري والمنتج فايز عزيز، لتحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا ويبدأ النجم مشواره الفني، وفي عام 2004 أطلق أولى ألبوماته بعنوان خليك جنبي، والذي يعتبر واحدًا من أنجح ألبوماته حيث تجاوز كليب الأغنية الـ 7 مليون مشاهدة على يوتيوب، وبعد 4 سنوات عاد إلى الساحة الفنية بألبوم جديد عليا 2008، والذي علق في أذهان الجمهور بشكل كبير، خاصة بأغنيتي جوه حضنك، وأغنية أيامي معاك، وفي 2011 أطلق أغنية منفردة بعنوان أصلي قديم والتي صورها وكأنها حفلة غنائي، وفي 2014 أطلق ألبوم أحلى قرار والذي تعاون من خلاله مع أشهر الملحنين والشعراء ولـهيثم شاكر العديد من الكليبات الشهيرة مثل أرمي حمولك عليّا وهي أغنية وطنية عبّرت عن حالة الوطن عام 2005.

