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تعليم

150 كجم.. طلاب هندسة المطرية يبتكرون بدلة تساعد العمال على رفع الأوزان الثقيلة.. شاهد

الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:28 م
صدى البلد
كريم ناصر
ابتكر مجموعة من طلاب كلية هندسة المطرية التابعة لجامعة حلوان بدلة تعمل بنظام ضغط الهواء وتقوم برفع الأوزان ما يقلل من العبء الملقى على كاهل العمال، ويمكنهم من زيادة معدل الإنتاج والحماية من المخاطر التي يتعرضون لها في حال رفع الأوزان الثقيلة.

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة الحرص على دعم الطلاب المبدعين وخاصة المبتكرين من طلاب كليات الهندسة، إيمانا بالدور الفعال الناتج عن دعم الأنشطة الطلابية والمشاريع العلمية التي تساهم فى التنمية المستدامة، مضيفًا أن بالجامعة العديد من المبتكرين الشباب الذين يقومون بتنفيذ أفكار عديدة لمشروعات تخدم المجتمع، وتنافس على المستوى العالمي.

من جانبه أوضح الدكتور محمد فتوح عميد كلية هندسة المطرية أن هذا المشروع يعمل على تطوير المصانع والمخازن وزيادة الإنتاج وحماية العامل من الإصابة التي قد يتعرض لها اذا حمل هذه الأوزان بمفرده، وهناك استخدامات أخرى للبدلة فمن الممكن أن تستخدم لنقل الأثاث أو الأجهزة المنزلية.

وأضاف أن أهم ما يميز هذه البدلة هي بساطة التصميم و تكلفتها القليلة وسهولة التحكم فيها حيث أنها مصممة بحيث يمكن تغيير أطوال واحجام اجزائها لتناسب حجم مرتديها.

وقام طلاب هندسة المطرية تحت إشراف دكتور ياسر شعبان أستاذ بقسم التصميم الميكانيكى بكلية هندسة المطرية بعمل نموذج مبدئي يقوم برفع حوالي 90 كيلو، كما طوروا هذا النموذج ليصل الوزن المرفوع إلى حوالي 150 كيلو، بحيث يرتديها العامل فتكون كجزء منه يستطيع من خلالها رفع الأوزان الثقيلة في الأماكن التي لا يصل إليها الكلارك أو التي لا تستدعي وجود كلارك.
150 كجم.. طلاب هندسة المطرية يبتكرون بدلة تساعد العمال على رفع الأوزان الثقيلة.. شاهد
150 كجم.. طلاب هندسة المطرية يبتكرون بدلة تساعد العمال على رفع الأوزان الثقيلة.. شاهد
150 كجم.. طلاب هندسة المطرية يبتكرون بدلة تساعد العمال على رفع الأوزان الثقيلة.. شاهد
150 كجم.. طلاب هندسة المطرية يبتكرون بدلة تساعد العمال على رفع الأوزان الثقيلة.. شاهد
150 كجم.. طلاب هندسة المطرية يبتكرون بدلة تساعد العمال على رفع الأوزان الثقيلة.. شاهد
150 كجم.. طلاب هندسة المطرية يبتكرون بدلة تساعد العمال على رفع الأوزان الثقيلة.. شاهد
150 كجم.. طلاب هندسة المطرية يبتكرون بدلة تساعد العمال على رفع الأوزان الثقيلة.. شاهد

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