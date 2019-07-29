الموجة الحارة في أوروبا تتحول إلى عواصف وأمطار ..فيديو

أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يوضح تحول موجة الحر التي تعرضت لها أوروبا في الأيام الماضية إلى عواصف وأمطار.



وأشارت فضائية "روسيا اليوم" إلى أن مدينة برشلونة الإسبانية شهدت سقوط أمطار غزيرة، كما تضرر أحد الطرق في برشلونة حيث وصلت المياه فيه إلى مستويات مرتفعة.



وواجه مطار "إل برات" الإسباني، مصاعب بسبب الأمطار تضاف إلى الاضطرابات التي يخلفها أصلًا إضراب للموظفين بالمطار.