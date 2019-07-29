محلل سياسي عراقي: القوات العراقية نجحت في تطهير عدة مدن من قبضة داعش.. فيديو

أكد نجم القصاب المحلل السياسي العراقي أن الكثير من المدن العراقية خلال السنوات الست الماضية تعرضت إلى هجمات كثيرة من تنظيم داعش، مؤكدا أن التنظيم يحاول العودة إلى الأراضي العراقية والقيام بأعمال تخريبية كالهجوم على محطات الطاقة الكهربائية وحقول النفظ.



أضاف القصاب خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز" أن هناك الكثير من المناطق كان تنظيم داعش يستوطن بها ولكن بفضل جهود القوات المسلحة العراقية تم القضاء عليها مشيرا الى أن التنظيم لا يزال في بعض الأراضي العراقية ويتحرك بقوة.



وتابع المحلل السياسي العراقي أن التنظيم في سوريا تراجع كثيرا بعد الضربات الجوية للتحالف الدولي مؤكدا أن أرض سوريا كانت تعانى من استيطان داعش .



وقال نجم القصاب إن بعض المسئولين التنفيذيين فى العراق اصبحوا نوابا وهناك تشريعيون متهمون بالفساد ويجب أن يخضعوا للتحقيق.