برلماني يوضح سبب اختيار العاصمة الإدارية لعقد مؤتمر الشباب

قال النائب عاطف مخاليف، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن انعقاد مؤتمر الشباب فى العاصمة الإدارية الجديدة له مغزى كبير، بهدف تعريف الشباب بالإنجاز الذى حققته الدولة بعد إنشاء العاصمة الإدارية الجديد كأعظم مشروع استثمارى عقارى فى مصر، يليه مدينة العلمين.



كما أشار مخاليف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن عقد أول مؤتمر للشباب فى شرم الشيخ كان له مغزى ، بهدف تنشيط السياحة ، وكان على الشباب أن يكون على دراية بالأماكن السياحية الجذابة فى مصر.



وأكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن هدف مؤتمر الشباب هو تجميع قوى الشعب من مختلف الشباب فكريا وإجتماعيا وسياسيا من فصائل الشعب، مطالبا بضرورة أن تكون هناك دراسة جدوى لأفكار الشباب ، بحيث يتم تنفيذها على أرض الواقع.



ويعقد المؤتمر الوطني السابع للشباب نهاية شهر يوليو الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية في العاصمة الإدارية الجديدة للتأكيد على حرص الرئيس على مواصلة الحوار مع الشباب المصري من مختلف القطاعات.



وسيعقد المؤتمر على مدار يومين لتبادل الآراء حول أهم القضايا التي تهم قطاع الشباب والدولة المصرية.



ويشارك فى المؤتمر عدد كبير من الشباب يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصرى من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب ومن قام بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني.



ويعد المؤتمر بمثابة ملتقى يتيح الفرصة للشباب المصري الواعد للحوار المباشر مع الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة لرسم مستقبل أفضل من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء.



كما سيعقد على هامش المؤتمر لأول مرة مؤتمر المانحين الخاص بمبادرة حياة كريمة للتأكيد على حرص الدولة المصرية على القضاء على الفقر وتوفير حياة كريمة للمصريين في القرى الأكثر فقرا بالتعاون مع القطاعات الخاصة والمؤسسات المدنية وشركاء التنمية.



ويعتبر المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة جامعًا لشباب مصر من جميع المحافظات، ليبحثوا معًا أهم قضايا المجتمع المصري، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يومي ٣٠-٣١ يوليو ٢٠١٩.