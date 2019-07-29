يعتبر دجاج الكنتاكي من الأكلات المفضلة وذلك للتبيلة المميزة للدجاج.. ونقدم لكِ طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش بالبيت
المكونات :
دجاجة لا يزيد وزنها عن 1 كيلو .. تقطع كل ربع علي 3 أجزاء . و تغسل جيدا ، و تنقع بالملح و الليمون و الدقيق و الخل .
البهارات :
2 م ص بودرة ثوم .
2 م ص بودرة بصل .
2 م ص بابريكا .
2 م ص فلفل أسود .
2 م ص شطة .
م كمون .
2 م ص ملح .
كوب حليب .
طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش بالبيت :
تشطف قطع الدجاج جيدا و تصفي ، و نقوم بعمل فتحات في الدجاج بالسكين .
نضع 1/2 كمية التوابل علي الدجاج و تخلط معها جيدا .
نضع الدجاج بطبق عميق و نضيف الحليب ، و يخلط و يغطي الطبق ،و يترك بالثلاجة علي الاقل 12 ساعه .
في اليوم التالي ، نجهز كمية من الدقيق ، و نضع باقي كمية التوابل عليه ، و يخلط جيدا .
نرفع الدجاج من التتبيله ، ويوضع بالدقيق و يغطي به جيدا .
نضع الدجاج لثوان في تتبيله الحليب ، ثم يوضع للمره الثانيه في الدقيق ، و يخض جيدا مع الدقيق ، و تقلب باليد ، ثم ترفع بهذا الشكل .
تقلي في زيت غزير ساخن ، حوالي 15 دقيقه ، حراره متوسطة حتي تنضج باستخدام اناء عميق للقلي .