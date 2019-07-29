ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل دجاج كنتاكي

الإثنين 29/يوليه/2019 - 06:24 م
دجاج كنتاكي
دجاج كنتاكي
ريهام قدري
يعتبر دجاج الكنتاكي من الأكلات المفضلة وذلك للتبيلة المميزة للدجاج.. ونقدم لكِ طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش بالبيت

المكونات :

دجاجة لا يزيد وزنها عن 1 كيلو .. تقطع كل ربع علي 3 أجزاء . و تغسل جيدا ، و تنقع بالملح و الليمون و الدقيق و الخل .

البهارات :

2 م ص بودرة ثوم .

2 م ص بودرة بصل .

2 م ص بابريكا .

2 م ص فلفل أسود .

2 م ص شطة .

م كمون .

2 م ص ملح .

كوب حليب .

طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش بالبيت :

تشطف قطع الدجاج جيدا و تصفي ، و نقوم بعمل فتحات في الدجاج بالسكين .

نضع 1/2 كمية التوابل علي الدجاج و تخلط معها جيدا .

نضع الدجاج بطبق عميق و نضيف الحليب ، و يخلط و يغطي الطبق ،و يترك بالثلاجة علي الاقل 12 ساعه .

في اليوم التالي ، نجهز كمية من الدقيق ، و نضع باقي كمية التوابل عليه ، و يخلط جيدا .

نرفع الدجاج من التتبيله ، ويوضع بالدقيق و يغطي به جيدا .

نضع الدجاج لثوان في تتبيله الحليب ، ثم يوضع للمره الثانيه في الدقيق ، و يخض جيدا مع الدقيق ، و تقلب باليد ، ثم ترفع بهذا الشكل .

تقلي في زيت غزير ساخن ، حوالي 15 دقيقه ، حراره متوسطة حتي تنضج باستخدام اناء عميق للقلي .

ترشيحاتنا

حارس عقار الضابط المتوفى: وجدت جثته بجوار الدش على سطح العقار

احنا اللى ضيعنا الدورى.. تصريحات نارية من أمير مرتضى فى ليلة سقوط الزمالك.. فيديو

صدى البلد يكشف عرضًا سعوديًا ضخمًا لـ النقاز.. وجلسة مرتضى تحسم مصيره مع الزمالك

جولة في عش زوجية جاستين بيبر وهايلي بالدوين .. صور

الزمالك يحسم الجدل حول بقاء مصطفى محمد ضمن صفوف الفريق

أول تعليق وصورة من جدو عقب إجرائه جراحة في الوجه

بعد السقوط أمام الأهلي.. كهربا يوجه رسالة نارية لـ مجلس إدارة الزمالك

جلسة الخطيب حاسمة.. الأهلي يستقر على قيد 24 لاعبا في القائمة الأفريقية.. تعرف عليهم

إما الاعتزال أو قبلة الحياة.. سيناريوهات مفاجأة مرتضى منصور لـ شيكابالا

خبر صادم لـ وليد سليمان عقب تتويج الأهلي بدرع الدوري

يقضي على الإنسان في 30 دقيقة.. معلومات لا تعرفها عن ثعبان الطريشة بعد ظهوره في التجمع الخامس

لفتة إنسانية في عزاء فاروق الفيشاوي.. تعرف على سبب وقوف أبناء محمود عبد العزيز وسامي العدل قبل نجله أحمد بالمسجد

طالبة ثانوية عامة : التظلم رجع لي حقي في العربي

قرار عاجل من الزمالك بخصوص السقف المالي للاعبين الأجانب

وادي دجلة يوافق.. صفقة جديدة على رادار الزمالك

احنا اللى ضيعنا الدورى.. تصريحات نارية من أمير مرتضى فى ليلة سقوط الزمالك.. فيديو

موجز الرياضة.. قفشة يغازل الأهلي.. عرض مغر لـ النقاز.. رسالة كهربا لـ الزمالك

بعد تعثر انتقاله للزمالك.. شرط وحيد من الإسماعيلي للموافقة على عودة محمد عواد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعب طول السنة.. تجار الماشية في دمياط ينتظرون عيد الأضحى لتعويض خسائرهم

6 ستات.. سيرينا ويليامز تصمم فستانا يناسب كل أجسام النساء

من أرض المغرب .. طنجة مارينا باي.. عندما تلتقي الطبيعة الخلابة مع سحر المدينة العتيقة .. شاهد