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أخبار العالم

عاهل الأردن يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير بندر بن عبد العزيز

الإثنين 29/يوليه/2019 - 06:32 م
عاهل الأردن
عاهل الأردن
أ ش أ
نعى الملك الأردني عبد الله الثاني، في اتصال هاتفي اليوم /الاثنين/، بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود.

وأعرب العاهل الأردني - وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - عن تعازيه ومواساته بوفاة الأمير بندر بن عبد العزيز، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

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