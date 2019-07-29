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حوادث

الإدارية العليا تنهي خلافات هاني شاكر ومصطفى كامل في انتخابات الموسيقيين

الإثنين 29/يوليه/2019 - 06:47 م
الادارية العليا
الادارية العليا
محمد زهير
رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من الفنان مصطفى كامل ضد خوض الفنان هانى شاكر النقيب الحالى للموسيقيين لانتخابات نقابة الموسيقيين.

ورفضت الإدارية العليا الطعن المقدم من الفنان احمد العيسوى الذى طالب فيه بخوض الانتخابات على عضوية مجلس ادارة نقابة الموسيقيين.

وقال المستشار سعد متولى مدير الشئون القانونيه لنقابه الموسيقيين أن المحكمة الإدارية العليا قضت أيضا برفض الطعن المقدم من الفنان مصطفى كامل ضد الفنان ايمان البحر درويش.

وصرح طارق مرتضى المستشار الاعلامى للنقابه بان انتخابات نقابة المهن الموسيقية سوف تجرى غدا "الثلاثاء" ويتنافس فيها على منصب النقيب الفنان هانى شاكر النقيب الحالى للموسيقيين والفنان مصطفى كامل، كما يتنافس ٤٥ موسيقى على عضوية مجلس الإدارة.

تجرى الانتخابات فى القاهره. بنادى المهن التمثيلية بالبحر الاعظم، حيث تفتح صناديق الانتخابات منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة بعد العصر لتبدأ على الفور عملية فرز الأصوات.

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