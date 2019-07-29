النائب عبد الحميد كمال يطالب بإنشاء متحف وطني لأبطال السويس

تقدم النائب عبد الحميد كمال صباح، اليوم، بطلب إلى وزارة الثقافة بضرورة إنشاء متحف السويس الوطني لتخليد أبطال المقاومة الشعبية وتاريخ السويس الوطني.



وأشار كمال فى بيان صحفى له إلى أنه تقدم في فبراير عام ٢٠١٦ مع بداية مجلس النواب ومن قبل اثناء عضويته بالمجلس المحلي بطلب لإنشاء متحف وطني للسويس وهو ما لم يفعل حتي الآن.



وأكد النائب سرعة إنشاء المتحف خاصة بعد فقدان السويس ٢ من أبطال المقاومة الشعبية وهم البطل محمود طه وأخيرًا البطل محمود عواد من أجل الحفاظ علي التاريخ الوطني للمقاومة الشعبية وأبطال السويس للأجيال القادمة.



يذكر أن النائب عبد الحميد كمال نجح خلال الشهور الماضية فى الحصول على الموافقة بإنشاء أكبر مكتبة عامة بالسويس وتم تخصيص مكانها بجوار النادي الاجتماعي بالقرب من كورنيش السويس.