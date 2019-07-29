لتأهيل الطلاب لسوق العمل.. بروتوكول بين تيتان العالمية وجامعتي بني سويف والإسكندرية

تنفذ جامعتا بني سويف والإسكندرية بروتوكول تعاون مشترك مع مجموعة "تيتان" العالمية للأسمنت، لتأهيل طلاب وطالبات كليتي العلوم والهندسة، لسوق العمل، بتدريبهم عمليًا وميدانيًا على مجالات الأبحاث الحديثة، بهدف الارتقاء بجودة التعليم العالي بمفهومه التطبيقي.



وأعلنت جامعة بني سويف، عن ختام البرنامج التدريبي الصيفي لطلاب كلية العلوم، طبقًا لبروتوكول التعاون بين الجامعة شركة مصر للأسمنت "تيتان" نهاية يوليو الجاري، بعد تدريب الطلاب لتأهيلهم للصناعات المختلفة.



وقال رئيس جامعة بني سويف، الدكتور منصور حسن، إن البروتوكول يأتي في إطار خطة الجامعة الخاصة بتأهيل شباب الخريجين، ودعم المشاركة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني الصناعية، لتهيئة وتدريب الطلاب على التقنيات الحديثة.



وعّرض طلاب كلية الهندسة بالإسكندرية، مشروعات تم تنفيذ تجارب عملية لها، في إطار البروتوكول الموقع بين الجامعة ومجموعة تيتان، وأبرزها مشروع توليد الطاقة الكهربائية من خطوات المشي لإنارة الشوارع والمولات التجارية.



وأكدت الطالبة منة الشربيني من طلاب هندسة الإسكندرية أن مجموعتها عكفت على تنفيذ مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال الضغط بالأقدام أثناء المشي على بلاطات متحركة "للأعلى والأسفل" توضع بشوارع الأماكن المزدحمة ومداخل المولات التجارية، أو محطات القطارات، تقوم بتحويل طاقة ضغط أقدام المشاة إلى طاقة كهربائية، تستخدم في الإنارة.



وأكد توني عثمان، مدير إدارة العلاقات العامة بالمجموعة، أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع جامعتي بني سويف والإسكندرية لتطوير وتأهيل الطلاب بكليات العلوم والهندسة لسوق العمل، ضمن برنامج تطوير المهارات الأكاديمية والعملية.



وأشار مدير العلاقات العامة، إلى أن إبرام البروتوكول يأتي في إطار توجيهات المهندس خالد بدوي، رئيس مجلس إدارة المجموعة والمهتم بالتواصل الدائم والمستمر مع جامعتي بني سويف والإسكندرية، في إطار دور المجموعة في المشاركة الاجتماعية وذلك لتأهيل الشباب من أبناء المحافظة لسوق العمل وإيمانا بدورها في خدمة المجتمع، بهدف الارتقاء بجودة التعليم العالي بمفهومه التطبيقي.



وأضاف عثمان أن المجموعة سوف توفر خبراء متخصصين لتدريب الطلاب أثناء الإجازات سواء نصف العام أو الصيفية في مجالات الأمن الصناعي والبيئة، وإدارة المشروعات، والموارد البشرية والمهارات الفردية، وإدارة الجودة ونظم اعتمادات شهادات الأيزو، والمعدات المستخدمة في المرافق بالمصانع، والمحاسبة، والمبيعات والتسويق.



وأشار عثمان إلى أنه مع انتهاء البرامج التدريبية للطلاب والطالبات، اكتسبوا الكثير من المهارات والخبرات الفنية والعملية والتي سوف تساعدهم بصورة كبيرة بعد التخرج على الالتحاق بنجاح في وظائف المكاتب الاستشارية والجهات الصناعية نظرًا للخبرات والمهارات المكتسبة من البرنامج.