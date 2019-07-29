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غدا.. انعقاد ورشة عمل لمراجعة الاستراتيجية الوطنية للموارد الحيوانية

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:39 م
صدى البلد
أ ش أ
ينظم معهد بحوث الإنتاج الحيواني، غدًا الثلاثاء، ورشة عمل لمراجعة واعتماد استراتيجية وخطة العمل الوطنية للموارد الوراثية الحيوانية، وذلك تحت رعاية الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

تُقام ورشة العمل بأحد فنادق منطقة الدقي في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بمشاركة لفيف من المتخصصين في هذا المجال.

وقال الدكتور مصطفى عبدالرازق مدير المعهد، في تصريح اليوم "الاثنين" إن ورشة العمل، التي تعقد على مدار يومين، سيتم خلالها استعراض دور المعهد في حفظ الموارد الوراثية الحيوانية، والاستراتيجية القومية للموارد الوراثية الحيوانية المزرعية، فضلًا عن التحسين الوراثي والاستخدام المُستدام لتنمية الثروة الحيوانية.

وأضاف أنه سيتم التطرق إلى عدد من المشروعات المقترحة للتنمية في مجال الإنتاج الحيواني، كمشروعات الحصر والتوصيف، والتحسين الوراثي، والاستخدام المستدام.

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