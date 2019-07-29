للفوز بأكبر ثواب.. الإفتاء تحدد أفضل مكان لذبح الأضحية

قالت دار الإفتاء إنه لا وجوب على المسلم أن يذبح الأضحية في بيته، وإنما الأوفق والأحسن أن يذبحها في الأماكن المُعدة لذلك، في المدبح وعند الجزار.





وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يجب ذبح الأضحية في البيت، حتى لا يتسخ الشارع بالدماء؟»،أن أفضل مكان لذبح الأضحية يكون في المذبح عند الجزار، الذي يُعد «مجاري» للدماء ويسهل تنظيف المكان الذي قام بالذبح فيه، لأنه أعد لذلك.



