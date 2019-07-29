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ديني

للفوز بأكبر ثواب.. الإفتاء تحدد أفضل مكان لذبح الأضحية

الإثنين 29/يوليه/2019 - 06:33 م
الأضيحة
الأضيحة
محمد صبري عبد الرحيم
قالت دار الإفتاء إنه لا وجوب على المسلم أن يذبح الأضحية في بيته، وإنما الأوفق والأحسن أن يذبحها في الأماكن المُعدة لذلك، في المدبح وعند الجزار.

وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يجب ذبح الأضحية في البيت، حتى لا يتسخ الشارع بالدماء؟»،أن أفضل مكان لذبح الأضحية يكون في المذبح عند الجزار، الذي يُعد «مجاري» للدماء ويسهل تنظيف المكان الذي قام بالذبح فيه، لأنه أعد لذلك.

وتابعت الإفتاء "لكن البيوت والشوارع والطرقات واجب علينا في هذه الأيام أن نطهرها وننزهها من أدناس وقاذورات هذا الذبح، مشيرًا إلى أن هذا هو أقرب لإرضاء الله سبحانه وتعالى وأكثر ثوابًا".

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