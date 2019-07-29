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محافظ بني سويف: مؤشرات الدخل والإنفاق تدعم خطوات الحكومة لتحسين معيشة المواطنين

الإثنين 29/يوليه/2019 - 06:44 م
المستشار هاني عبد
المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف
محمد عبد الحليم
أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف أن الدولة تسير بخطى مدروسة وواثقة نحو تنمية مستدامة تشمل كافة الفئات بكل المناطق، مع إعطاء الأولوية للفئات والشرائح والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار المحافظ، في تصريح على هامش مشاركته بمؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر 2017/2018 والذي عقد بمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن تلك الجهود بدأت بالفعل تسفر عن نتائج فعلية على أرض الواقع، حيث تتضافر كافة الجهود في منظومة وفريق عمل واحد، لتوفير حياة كريمة في إطار رؤية مصر التنموية 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد محافظ بني سويف على أهمية المؤتمر الذي سيدعم أجهزة الدولة بالبيانات والمعلومات والمؤشرات الهامة والدقيقة، والتي من خلالها يتم تحديد الأولويات وتوجيه بوصلة التنمية للفئات والمناطق ذات الأولوية.

وأضاف أن هذه المؤشرات تدعم نظم التقييم لكافة الإجراءات التي تنفذها الحكومة لتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمنظومة الخدمات،تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
محافظ بني سويف: مؤشرات الدخل والإنفاق تدعم خطوات الحكومة لتحسين معيشة المواطنين
محافظ بني سويف: مؤشرات الدخل والإنفاق تدعم خطوات الحكومة لتحسين معيشة المواطنين
محافظ بني سويف: مؤشرات الدخل والإنفاق تدعم خطوات الحكومة لتحسين معيشة المواطنين
محافظ بني سويف: مؤشرات الدخل والإنفاق تدعم خطوات الحكومة لتحسين معيشة المواطنين

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