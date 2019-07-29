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الزراعة تكشف مفاجأة عن أسعار لحوم الأضاحي: تبدأ من 42 جنيها

الإثنين 29/يوليه/2019 - 06:40 م
خراف
خراف
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تغطي احتياجات المواطنين من لحوم الأضاحي من خلال منافذ البيع في القاهرة والمحافظات، لافتًا إلى أنهم يبيعون منتجات الوزارة وإنتاج صغار المزارعين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، أن منافذ البيع التابعة للوزارة تعرض منتجات صغار المزارعين من ألبان ولحوم وزراعات، منوهًا بأن الوزارة توفر جميع أنواع الأضاحي من أغنام وماعز وأبقار وعجول.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن سعر كيلو البقر قايم 42 جنيهًا ويصل سعر كيلو الخروف 60 جنيهًا ويباع كيلو الجاموس 50 جنيهًا، منوهًا بأن كل المنتجات الموجودة في منافذ الوزارة من أجود الأصناف.

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة توفر أماكن للفلاحين لعرض منتجاتها، لافتًا إلى أن الأسعار انخفضت بشكل كبير عن العام الماضي.

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