أزمة على الإنترنت بسبب تحدي الصبر.. هل تتغلب عليه ؟

تسبب مقطع فيديو في أزمة على "تويتر"، بعدما أظهرت فنانة تلون رسمة على شكل مستطيل، من أجل اختبار صبر المشاهدين، والذي تحول لاستفزاز لاحقًا بحسب وصف بعض المتابعين.





كانت الفنانة الأسترالية بولينا "برايت تلون" المستطيل المكتوب بداخله "صبري" ببطء شديد، ليحصد الفيديو ملايين المشاهدات من متابعين عبر الإنترنت.





وحاول كثيرون إكمال الفيديو لاحقًا إلا أنهم فشلوا فى الانتظار حتى نهاية الفيديو، وأعلنوا خسارتهم التحدي، ليتحول الأمر عقب ذلك إلى تحدٍ يغزو الإنترنت.





حاول أن تكمل الفيديو حتى النهاية، واختبر قوة صبرك.



