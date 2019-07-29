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فن

فيلم "بين بحرين" يفوز بجائزتين في مهرجان تازة الدولي لسينما التنوع بالمغرب

الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:10 م
فيلم بين بحرين
فيلم بين بحرين
نورا نبيل
حصد فيلم بين بحرين جائزتيّ أفضل إخراج لـأنس طلبة، وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان تازة الدولي لسينما التنوع بالمغرب، ليرفع الفيلم رصيده إلى 6 جوائز خلال مشاركته في 3 مهرجانات دولية، ومن المرتقب إطلاق الفيلم تجاريًا في دور العرض.

الجوائز التي فاز بها "بين بحرين" قبل ذلك هي أفضل فيلم روائي، وجائزة الإنجاز الفني في السيناريو من مهرجان بروكلين السينمائي؛ وفي عرضه الأول بـمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة فاز الفيلم بجائزة نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، وأفضل إخراج المقدمة من نقابة المهن السينمائية، كما عُرض في مناسبة خاصة أقامها المجلس القومي للمرأة بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في سينما زاوية احتفالًا بانطلاقة الفيلم الناجحة في المهرجانات.

أحداث الفيلم تبدأ أثناء زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية.

الفيلم من إخراج أنس طلبة وتأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبنى ونس، وإنتاج شركة أكسير، ومنتج منفذ عبد الرحمن الجرواني، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتتولى شركة MAD Solutions مهام الترويج والتوزيع في الوطن العربي.

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