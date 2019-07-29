محافظ الفيوم يشارك طلاب الجامعة معسكر تجميل المدينة

قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بمشاركة طلاب جامعة الفيوم فعاليات مشروع الخدمة العامة والتجميل الذي تنظمه جامعة الفيوم بمشاركة 300 طالب وطالبة ضمن فعاليات معسكر إعداد القادة.



شارك محافظ الفيوم شباب الجامعات فى حملات التشجير والتجميل والنظافة والخدمة العامة، مؤكدا لهم تشجيع الدولة للشباب وغرس الانتماء والوطنية فى نفوسهم من اجل مصر .



كانت جامعة الفيوم قد افتتحت فعاليات معسكر إعداد القادة تحت شعار (التمسك بالقيم والتقاليد الجامعية) المقام على مستوى كليات الجامعة خلال الفترة من 27 وحتى 31/7/.2019 .



وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس الجامعة وإشراف الدكتور خالدعطالله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب بمشاركة 300 طالب وطالبة واتحاد طلاب جامعة الفيوم وطلاب من أجل مصر .

