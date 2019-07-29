ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ الفيوم يشارك طلاب الجامعة معسكر تجميل المدينة

الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:09 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بمشاركة طلاب جامعة الفيوم فعاليات مشروع الخدمة العامة والتجميل الذي تنظمه جامعة الفيوم بمشاركة 300 طالب وطالبة ضمن فعاليات معسكر إعداد القادة.

شارك محافظ الفيوم شباب الجامعات فى حملات التشجير والتجميل والنظافة والخدمة العامة، مؤكدا لهم تشجيع الدولة للشباب وغرس الانتماء والوطنية فى نفوسهم من اجل مصر .

كانت جامعة الفيوم قد افتتحت فعاليات معسكر إعداد القادة تحت شعار (التمسك بالقيم والتقاليد الجامعية) المقام على مستوى كليات الجامعة خلال الفترة من 27 وحتى 31/7/.2019 .

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس الجامعة وإشراف الدكتور خالدعطالله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب بمشاركة 300 طالب وطالبة واتحاد طلاب جامعة الفيوم وطلاب من أجل مصر .
محافظ الفيوم يشارك طلاب الجامعة معسكر تجميل المدينة
محافظ الفيوم يشارك طلاب الجامعة معسكر تجميل المدينة
محافظ الفيوم يشارك طلاب الجامعة معسكر تجميل المدينة
محافظ الفيوم يشارك طلاب الجامعة معسكر تجميل المدينة
محافظ الفيوم يشارك طلاب الجامعة معسكر تجميل المدينة

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الزمالك بخصوص السقف المالي للاعبين الأجانب

شعر أشقر وفستان أحمر منقوش.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في الساحل الشمالي

بـ الشعر الكيرلي.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور.. والجمهور: الكراش بتاعنا

صدى البلد يكشف عرضًا سعوديًا ضخمًا لـ النقاز.. وجلسة مرتضى تحسم مصيره مع الزمالك

تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. تعرف على الأماكن الشاغرة بكليات العلمي والأدبي .. و6 جامعات توفر الفرصة الأخيرة لحلم الهندسة

موجز الرياضة.. قفشة يغازل الأهلي.. عرض مغر لـ النقاز.. رسالة كهربا لـ الزمالك

جلسة الخطيب حاسمة.. الأهلي يستقر على قيد 24 لاعبا في القائمة الأفريقية.. تعرف عليهم

إما الاعتزال أو قبلة الحياة.. سيناريوهات مفاجأة مرتضى منصور لـ شيكابالا

خبر صادم لـ وليد سليمان عقب تتويج الأهلي بدرع الدوري

يقضي على الإنسان في 30 دقيقة.. معلومات لا تعرفها عن ثعبان الطريشة بعد ظهوره في التجمع الخامس

لفتة إنسانية في عزاء فاروق الفيشاوي.. تعرف على سبب وقوف أبناء محمود عبد العزيز وسامي العدل قبل نجله أحمد بالمسجد

طالبة ثانوية عامة : التظلم رجع لي حقي في العربي

المحكمة العليا تبطل قرار العسكري السوداني بإقالة النائب العام

قرار عاجل من الزمالك بخصوص السقف المالي للاعبين الأجانب

وادي دجلة يوافق.. صفقة جديدة على رادار الزمالك

احنا اللى ضيعنا الدورى.. تصريحات نارية من أمير مرتضى فى ليلة سقوط الزمالك.. فيديو

موجز الرياضة.. قفشة يغازل الأهلي.. عرض مغر لـ النقاز.. رسالة كهربا لـ الزمالك

خطفها من الأهلي والزمالك .. صفقة جديدة فى بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعب طول السنة.. تجار الماشية في دمياط ينتظرون عيد الأضحى لتعويض خسائرهم

6 ستات.. سيرينا ويليامز تصمم فستانا يناسب كل أجسام النساء

من أرض المغرب .. طنجة مارينا باي.. عندما تلتقي الطبيعة الخلابة مع سحر المدينة العتيقة .. شاهد