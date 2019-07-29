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أخبار العالم

مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بـ كاليفورنيا الأمريكية

الإثنين 29/يوليه/2019 - 06:46 م
إطلاق نار في كاليفورنيا
إطلاق نار في كاليفورنيا
شريف سيد
لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون في حادث إطلاق نار على مهرجان جلروي للثوم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ومن بين الضحايا طفل يبلغ من العمر 6 سنوات.

وأعلنت السلطات الأمريكية وفق ما نقلته شبكة فوكس نيوز التعرف على شخصية منفذ الهجوم، وهو يدعى سانتيانو ويليام يبلغ من العمر 19 عاما، فيما لم تكشف عن سبب ارتكابه هذه الجريمة.

وقال قائد الشرطة في مدينة جلروي بولاية كاليفورنيا الأمريكية إن منفذ الهجوم أطلق النيران على حشد في مهرجان الثوم بالمدينة، وذلك في يومه الأخير، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، حيث زار المهرجان طوال أيامه ما يقرب من 100 ألف شخص.

وتابع أن منفذ الهجوم تسلل بين السياج الموضوع على طول موقف السيارات، إلى الحشد داخل المهرجان وأطلق النيران عليهم.

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