رجل أعمال إسرائيلي يكسب ملايين الدولارات سنويا من بيع الخمور في تركيا



وأوضحت الصحيفة أن رجل الأعمال اليهودي الإسرائيلي، دودي فرتهايم، مالك شركة كوكاكولا إسرائيل، حقق أرباحا تقدر بنحو 250 مليون شيكل خلال العام 2018 من أعمال شركته في تركيا.



وتمتلك الشركة الإسرائيلية حوالي 96% من أسهم شركة توبورج تركيا التي تنتج البيرة والخمور، فيما يمتلك الأتراك 4% من الأسهم، وربحت الشركة خلال 2018 ليس أقل من 265 مليون شيكل عن دورة مبيعات تقدر بحوالي مليار شيكل. وهو ما يعني أن نسبة أرباح الشركة بلغت حوالي 26%.



ولفتت صحيفة "يديعوت احرونوت" إلى أنه تم تحقيق تلك الأرباح القياسية في تركيا على الرغم من منافسة شركة توبورج تركيا مع شركة البيرة المحلية، إبسيلون بيلسن، التي تعتبر رقم واحد في السوق التركية، وتمتلك شركة توبورج ثاني أكبر مصنع خمور في تركيا بحصة سوقية تبلغ 35٪.



كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن شركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي تحقق أرباحا تقدر بملايين الدولارات سنويا من عملها في مجال تصنيع وبيع المشروبات والخمور في تركيا.