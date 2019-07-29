ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رجل أعمال إسرائيلي يكسب ملايين الدولارات سنويا من بيع الخمور في تركيا

الإثنين 29/يوليه/2019 - 06:48 م
مبالغ من الدولار
مبالغ من الدولار
عرفة البنداري
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن شركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي تحقق أرباحا تقدر بملايين الدولارات سنويا من عملها في مجال تصنيع وبيع المشروبات والخمور في تركيا.

وأوضحت الصحيفة أن رجل الأعمال اليهودي الإسرائيلي، دودي فرتهايم، مالك شركة كوكاكولا إسرائيل، حقق أرباحا تقدر بنحو 250 مليون شيكل خلال العام 2018 من أعمال شركته في تركيا.

وتمتلك الشركة الإسرائيلية حوالي 96% من أسهم شركة توبورج تركيا التي تنتج البيرة والخمور، فيما يمتلك الأتراك 4% من الأسهم، وربحت الشركة خلال 2018 ليس أقل من 265 مليون شيكل عن دورة مبيعات تقدر بحوالي مليار شيكل. وهو ما يعني أن نسبة أرباح الشركة بلغت حوالي 26%.

ولفتت صحيفة "يديعوت احرونوت" إلى أنه تم تحقيق تلك الأرباح القياسية في تركيا على الرغم من منافسة شركة توبورج تركيا مع شركة البيرة المحلية، إبسيلون بيلسن، التي تعتبر رقم واحد في السوق التركية، وتمتلك شركة توبورج ثاني أكبر مصنع خمور في تركيا بحصة سوقية تبلغ 35٪.

ترشيحاتنا

الزراعة تعلن فتح باب حجز الأضاحي.. 1000 للخروف و10 للعجل

الراحلون والوافدون.. تعرف على تقرير خالد جلال قبل الرحيل عن الزمالك

هل تعمد كهربا إغاظة مجلس إدارة الزمالك بعد الخسارة من الأهلي.. شاهد

صدى البلد يكشف عرضًا سعوديًا ضخمًا لـ النقاز.. وجلسة مرتضى تحسم مصيره مع الزمالك

تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. تعرف على الأماكن الشاغرة بكليات العلمي والأدبي .. و6 جامعات توفر الفرصة الأخيرة لحلم الهندسة

جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة ضابط أعلى سطح منزله بالسلام

بعد السقوط أمام الأهلي.. كهربا يوجه رسالة نارية لـ مجلس إدارة الزمالك

جلسة الخطيب حاسمة.. الأهلي يستقر على قيد 24 لاعبا في القائمة الأفريقية.. تعرف عليهم

إما الاعتزال أو قبلة الحياة.. سيناريوهات مفاجأة مرتضى منصور لـ شيكابالا

خبر صادم لـ وليد سليمان عقب تتويج الأهلي بدرع الدوري

يقضي على الإنسان في 30 دقيقة.. معلومات لا تعرفها عن ثعبان الطريشة بعد ظهوره في التجمع الخامس

لفتة إنسانية في عزاء فاروق الفيشاوي.. تعرف على سبب وقوف أبناء محمود عبد العزيز وسامي العدل قبل نجله أحمد بالمسجد

طالبة ثانوية عامة : التظلم رجع لي حقي في العربي

قرار عاجل من الزمالك بخصوص السقف المالي للاعبين الأجانب

وادي دجلة يوافق.. صفقة جديدة على رادار الزمالك

احنا اللى ضيعنا الدورى.. تصريحات نارية من أمير مرتضى فى ليلة سقوط الزمالك.. فيديو

بعد تعثر انتقاله للزمالك.. شرط وحيد من الإسماعيلي للموافقة على عودة محمد عواد

موجز الرياضة.. قفشة يغازل الأهلي.. عرض مغر لـ النقاز.. رسالة كهربا لـ الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعب طول السنة.. تجار الماشية في دمياط ينتظرون عيد الأضحى لتعويض خسائرهم

6 ستات.. سيرينا ويليامز تصمم فستانا يناسب كل أجسام النساء

من أرض المغرب .. طنجة مارينا باي.. عندما تلتقي الطبيعة الخلابة مع سحر المدينة العتيقة .. شاهد