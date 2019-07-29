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منوعات

قطعت أعضاءه التناسلية.. امرأة تنتقم من خيانة زوجها السابق بطريقة بشعة.. شاهد

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:46 م
الضحية
الضحية
كريم جمال
نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، مجموعة من الصور والفيديو، تظهر كيف انتقمت سيدة من زوجها السابق عقب اكتشافها خيانته.

تعود التفاصيل عندما علمت السيدة البالغة 58 عامًا بأن زوجها خانها عندما كانا متزوجين، فقامت بقطع أعضائه التناسلية وسكب ماء النار عليها قبل رميها في المرحاض.

واعترفت السيدة أمام الشرطة بأنها حاولت الانتحار فور الانتهاء من جريمتها بتناول 40 حبة منومة، إلا أنها لم تمت وتم نقلها إلى المستشفى هى وزوجها.

يذكر أن الانتقام من الزوج السابق كان بواسطة مقص حاد، وكشفت الشرطة عن أن الجريمة وقعت في منزل الزوجين بمقاطعة هسينشو شمال غرب تايوان يوم 24 يوليو.

كان الثنائي قد تطلقا قبل شهر من الحادثة، ولكن الزوج الذى يدعى تشن ظل مقيمًا مع زوجته بنفس المنزل.

قطعت أعضاءه التناسلية.. امرأة تنتقم من خيانة زوجها السابق بطريقة بشعة.. شاهد
قطعت أعضاءه التناسلية.. امرأة تنتقم من خيانة زوجها السابق بطريقة بشعة.. شاهد
قطعت أعضاءه التناسلية.. امرأة تنتقم من خيانة زوجها السابق بطريقة بشعة.. شاهد
قطعت أعضاءه التناسلية.. امرأة تنتقم من خيانة زوجها السابق بطريقة بشعة.. شاهد

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