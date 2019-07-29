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منوعات

انتقادات حادة لـ ميجان ميركل بسبب تجاهل صورة الملكة إليزابيث.. تفاصيل

الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:14 م
صدى البلد
تواجه ميجان ميركل دوقة ساسكس انتقادات لاذعة بعد اختيارها 15 "امرأة تعجب بهن" في عدد من مجلة British Vogue ليس من بينهن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا.

وتشمل قائمة النساء اللاتي تعجب دوقة ساسكس عدد من المشاهير والسياسيين والناشطين المعروفين بمناصرة قضايا مثل التنوع وإيجابية الجسد وحقوق المتحولين جنسيًا وتغير المناخ.

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تعرضت الدوقة البالغ من العمر 37 عامًا ، والتي أنجبت ابنها أرشي في مايو الماضي، لانتقادات بسبب عدم إدراج الملكة إليزابيث في المجلة وتجاهلت الممرضات والأطباء والمحامين والمدرسين على الغلاف.

وانتقد النقاد ميجان بسبب 'مشاركتها في السياسة' و 'اعتبارها أكثر من مجرد أحد أفراد العائلة الملكية البريطانية'.

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