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مرأة

بالزيت الحار ولا بالليمون .. ابتعد عن شراء الفول المطحون لهذا السبب

الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:25 م
صدى البلد
ريهام قدري
حذر الدكتور الصيدلي مروان سالم من تناول الفول المطحون ونصح بتناول الفول السليم من المطاعم وذلك لعدة أسباب، منها أن الفول المطحون غير طازج ويتم وضع بعض الاضافات عليه مثل العدس والنشا وبعض البهارات ونسبة بسيطة من الفول .

كما نصح مروان عند شراء الفول من العربة بالبعد عن قدرة الفول ذات اللون الأسود لأنها دليل على تسوية الفول فى المستوقد وهو منطقة يتم استوقادها من القمامة والمخلفات توفيرا للغاز ، وهو ما يعني أن الفول جاء من بيئة غير صالحة .

ونصح مروان بتدميس الفول في المنزل وهي الطريقة الصحية والافضل والمضمونة عن الطرق غير المضمونة بالشارع .

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