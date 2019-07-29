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محافظات

إزالة سيشن أفراح على مساحة 500 متر في بنها .. صور

الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:14 م
إزالة التعديات
إزالة التعديات
إبراهيم الهوارى
قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة بنها برئاسة المهندس حمدى سلامة رئيس مجلس مدينة بنها وإشراف اللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية، سيشن أفراح على مساحة 500 متر مربع بحضور اللواء حسين جندية مساعد مدير الأمن وقوات الأمن.

وكانت قد انطلق سير العمل فى حملات الموجة الثالثة عشرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتى بدأت الأربعاء الماضى وتنتهى في اول أغسطس المقبل في إطار الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، واسترداد حق الشعب بمحافظة القليوبية حيث أسفرت الحملات عن إزالة 841 حالة تعدٍ بمدن بنها والخانكة والقناطر وكفر شكر وطوخ وقليوب.

ومن ناحيته كلف الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد بمتابعة حملات الإزالة التعديات على أملاك الدولة مؤكدا أن الموجة مستمرة حتى يتم القضاء تماما على كل التعديات ولن يسمح بالتهاون مع أي حالة واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه بالتعدي على حقوق الدولة وممتلكاتها، وكذا واضعى اليد الذين لم يتقدموا لتقنين أوضاع الأراضى خلال الفترة التى حددها القانون.

وأشار إلى التنسيق مع مديرية الأمن، وكل الجهات المعنية، وتوفير قوات لتأمين الحملات والمعدات اللازمة للإزالة، وأكد أن الإزالات مستمرة بجميع نطاق المحافظة لاسترداد هيبة الدولة وممتلكاتها.
إزالة سيشن أفراح على مساحة 500 متر في بنها .. صور
إزالة سيشن أفراح على مساحة 500 متر في بنها .. صور
إزالة سيشن أفراح على مساحة 500 متر في بنها .. صور
إزالة سيشن أفراح على مساحة 500 متر في بنها .. صور

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